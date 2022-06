Als het pinapparaat rammelt met de digitale collectebus, geven veel mensen gul

​Bij het ​afrekenen van een ​nieuw ​bed krijgt een klant van Beter Bed altijd even ​een ​gewetensvraag voorgeschoteld. De vraag verschijnt vanzelf in beeld op ​het​ pin​apparaat, vlak na de betaling. Wilt u 2, 5 of 10 euro doneren aan het goede doel? Dat goede doel is in dit geval het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Op ‘nee’ drukken mag altijd, maar heel wat mensen zeggen ‘ja’. “Gemiddeld reageert bijna 12 procent van de klanten positief op die vraag en in ​speciale actie​periodes stijgt dit boven de 20 procent”, zegt Perijn Hoefsloot, directeur marketing en klantervaringen bij Beter Bed. Gemiddeld doneren klanten iets onder de 5 euro.

De actie loopt niet alleen in alle Beter Bed-filialen in Nederland, ook zijn de pinapparaten van de beddenbezorgers van deze optie voorzien. “In onze verkoop- en bezorgtraining besteden wij aandacht aan het goede doel en de manier waarop bezorgers hiervoor aandacht kunnen vragen aan de klant”, zegt Hoefsloot. Ook bij een onlinebestelling kunnen klanten die zichzelf een bed cadeau doen tegelijkertijd iets weggeven.

Het achterliggende systeem heet Giving en is ontwikkeld door het Nederlandse betaalbedrijf Adyen. Grote bedrijven zoals Uber, eBay, de Bijenkorf en KLM gebruiken het digitale betaalplatform van Adyen. Giving kan eenvoudig aan dat platform worden toegevoegd.

Een digitale collectebus onder de neus

Het voordeel voor de bedrijven is dat ze hun klanten kunnen betrekken bij een maatschappelijk project. Dat is goed voor het imago. Voor de goede doelen is het prettig dat zo veel consumenten een digitale collectebus onder de neus krijgen. Naast de extra inkomsten is dat goed voor de naamsbekendheid.

Inmiddels maken 35 bedrijven er gebruik van, vooral in de detailhandel in Europa, Noord-Amerika en Australië. Vorig jaar verwerkte Adyen bijna 3,5 miljoen euro aan donaties. Dat is tien keer meer dan in 2020. “Nu het goed draait, willen we snel de schaal vergroten”, zegt hoofd impact Dominique Simons van Adyen.

Adyen maakt het gedoneerde bedrag direct over naar het goede doel. ​Het bedrijf heeft er geen omkijken naar. ​Volgens Hoefsloot van Beter Bed is het een groot voordeel dat het bedrijf niet zelf op kantoor de gewone pintransacties van de donaties hoeft te scheiden. Gewoonlijk rekent Adyen transactiekosten, maar bij Giving doet het dat niet.

Geen directe relatie met de gulle gever

Goede doelen bouwen het liefst een relatie op met een donateur, zodat ze later nog eens om een bijdrage kunnen vragen. Maar in dit systeem ziet het goede doel niet van wie het geld afkomstig is. Dat kan een nadeel zijn.

Anderzijds is gebleken is dat bedrijven die met Giving beginnen er niet meer mee stoppen, zegt Simons van Adyen. “Het zorgt dus voor een constante inkomstenstroom voor het goede doel. We gaan ervan uit dat deze donaties anders niet hadden plaatsgevonden.”

De winkelketen kan wel zien welke klanten een goed doel steunen en kan die informatie ook toevoegen aan het klantprofiel. Adyen zegt als dienstverlener nooit eigenaar te zijn van betaaldata en dus ook niet te weten wie welk doel steunt.

Bedrijven kunnen zelf een goed doel kiezen. Daarnaast biedt Adyen een eigen lijst met geschikte organisaties aan. “Naarmate het Giving-platform zich verder ontwikkelt, hopen we dat bedrijven ons als kennispartner gaan zien. Wij kunnen ze dan koppelen aan een goed doel, afhankelijk van hun wensen”, zegt Simons.

Greenwashing

Het Amsterdamse brillenmerk Ace & Tate gebruikt Giving sinds vorig jaar in enkele Europese landen en merkt dat 12 procent van de klanten meedoet. De meesten schenken 2 euro, al zijn er ook veel die voor 8 euro kiezen, zegt een woordvoerder. Ace & Tate steunt Trees for All, een stichting uit Utrecht die bomen wil planten voor het klimaat. Kledingbedrijf H&M steunt als onlinegebruiker van het Giving-platform UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Helpt Adyen sommige bedrijven niet bij greenwashing? Bedrijven die goede doelen steunen, kunnen zelf verbonden zijn met misstanden in hun productieketens. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kledingsector, waarin veel werkers geen leefbaar loon krijgen. In ​een kledingwinkel zou je ​mogelijk ​liever een extra euro pinnen voor een directe betaling aan de textielwerker​ in de fabriek in Azië.

Steun eens een vakbond in Bangladesh

Zo’n directe betaling aan naaisters is lastig te organiseren, omdat de waardeketen complex is. “Het bedrijf ​kan er wel ​voor kiezen om een goed doel te steunen in het land waar ​het produceert ”, zegt Brian O’Malley, hoofd duurzaamheid bij Adyen. “Zo zou een textielbedrijf een vakbond in Bangladesh kunnen gaan steunen.”

Verder helpt het de geloofwaardigheid van een bedrijf als het goede doel bij de eigen activiteiten past, zegt ​Simons over het risico van greenwashing.

“Beter slapen draagt bij aan een beter leven. Daarom past het Prinses Máxima Centrum bij onze duurzaamheidsstrategie”, zegt Perijn Hoefsloot van Beter Bed. “Het ingezamelde geld is namelijk bestemd voor onderzoek naar behandelmethoden en slaapproblemen bij kinderen met kanker.” Een woordvoerster van het Prinses Máxima Centrum zegt blij te zijn met al die eenmalige donaties van de klanten van Beter Bed.

Lees ook:

Doneren aan een goed doel? Geef uit je hart, maar wel met verstand

Wie of wat is het meest gebaat bij een donatie? Het blijft lastig kiezen in de goededoelenjungle, al is het maar omdat lang niet alle doelen gehaald worden.