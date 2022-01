Als de VS de rente verhogen, moeten zwakkere landen oppassen

Landen zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika hebben hun eigen valuta, hun eigen inflatiecijfers en hun eigen rentebesluiten. Tegelijkertijd houden hun centrale banken altijd de grote broer in de Verenigde Staten in de gaten. Want als de centrale bank van de VS, de Federal Reserve, de rente gaat verhogen, kan dat negatieve gevolgen hebben voor zulke opkomende economieën.

Het veranderende monetaire beleid van de VS heeft de vooruitzichten voor opkomende economieën onzekerder gemaakt, zeggen economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw artikel. Die landen moeten zich klaarmaken, of schrap zetten, voor de mogelijke effecten.

Wat nou als de verstoringen in de productieketens en de inflatie hardnekkiger en heviger uitpakken dan gedacht? Dan kan het gebeuren dat de Fed de beleidsrente nog sneller verhoogt dan nu al verwacht wordt.

In zo’n situatie “moeten opkomende economieën zich voorbereiden op mogelijke uitbarstingen van economische turbulentie”, schrijft het IMF. Krapte op de financiële markten kan leiden tot “de uitstroom van kapitaal en waardevermindering van valuta in opkomende markten”.

Zware schulden

Bij een lage rente in de VS kan het voor beleggers lonen om hun geld in landen te steken met meer risico. In ruil voor dat risico krijgen ze meer rente. Maar als de rente in de VS oploopt, kunnen beleggers hun geld er ook zo weer weghalen. In het verleden werkte dat vaak zo.

Een gevolg kan zijn dat de valuta van die zwakkere economie in waarde vermindert. Daardoor worden schulden in buitenlandse valuta duurder. Turkse ondernemers die een dollar-lening hebben, moeten dan bijvoorbeeld meer lira’s betalen aan hun kredietverstrekker.

Landen lossen een staatslening vaak niet af, maar vernieuwen die aan het einde van de looptijd – doorrollen heet dat. Als de marktrente in de tussentijd is opgelopen, kan zo’n nieuwe schuld zwaarder op de begroting drukken dan de oude. Veel opkomende landen hebben zulke leningen in dollars afgesloten.

Ook zijn ze tijdens de coronacrisis relatief meer schulden aangegaan. In opkomende landen is de gemiddelde bruto overheidsschuld sinds 2019 bijna 10 procentpunt gestegen, tot 64 procent van het bruto binnenlands product, meldt het IMF.

Pas het beleid aan

Landen met veel schulden in buitenlandse valuta moeten hun blootstelling aan deze risico’s verminderen, adviseert het IMF. Om risico’s bij het doorrollen van leningen te verkleinen, moeten ze de looptijd van obligaties verlengen, ook als daar kosten mee gepaard gaan. Verder moeten landen met veel schulden hun begrotingsbeleid aanpassen.

In de VS wil de Fed het stimulerende opkoopprogramma versneld afbouwen. Dat heeft een remmend effect op de economie. Ook wordt er rekening gehouden met drie renteverhogingen dit jaar. De belangrijkste reden voor het omgeslagen beleid in de VS is de sterk opgelopen inflatie. Woensdag maakt de overheid het nieuwe inflatiecijfer voor de VS bekend. Deskundigen verwachten dat de prijzen in december op jaarbasis 7,1 procent zijn gestegen.

De Wereldbank, de zusterorganisatie van het IMF, waarschuwt dinsdag voor een ‘harde landing’ voor kwetsbare landen in het rapport Global Economic Prospects. “Volgend op een sterk herstel in 2021 gaat de wereldeconomie een periode van vertraging in, als gevolg van nieuwe Covid-19-varianten en een toename van inflatie, schulden en inkomensongelijkheid. Dit kan het herstel van opkomende en ontwikkelingslanden in gevaar brengen.”

De groei valt terug

De groei van de wereldeconomie zal terugvallen van 5,5 procent in 2021 naar 4,1 procent in 2022 en 3,2 procent in 2023, voorspelt de Wereldbank. Wereldbankpresident David Malpass voegt eraan toe dat een toenemende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen en de bijkomende uitdagingen op het gebied van veiligheid eveneens bijzonder schadelijk zijn voor ontwikkelingslanden.

De nieuwe ramingen van de Wereldbank komen voordat het IMF een duidelijke beeld heeft kunnen schetsen van de impact van omikron. Het IMF komt pas op 25 januari met zijn nieuwe economische prognoses. Dat is later dan gepland, aangezien de organisatie naar eigen zeggen meer tijd nodig heeft om de nieuwe virusgolf te verwerken in de berekeningen.

