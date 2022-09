Als de minimumlonen omhoog gaan, rekenen ondernemers de kosten door aan de consument

Dat het minimumloon met 10 procent omhoog gaat, hadden werkgevers al ingecalculeerd. Maar dan wel geleidelijk, uitgesmeerd over een jaar of drie. Als het minimumloon volgend jaar ineens met 10 procent wordt verhoogd, moeten bedrijven de stijgende loonkosten doorberekenen aan de consument, zo verwachten verschillende brancheverenigingen.

Want veel ruimte om hogere lonen te betalen is er niet in sectoren die dit jaar al zoveel stijgende kosten kregen te verduren, voor energie en transport, en de voorbije jaren getroffen werden door de pandemie. Denk aan de detailhandel, aan hoveniers, aan de glastuinbouw of aan beveiligers.

De verhoging van het minimumloon maakt deel uit van de kabinetsplannen om de koopkracht van huishoudens overeind te houden nu de inflatie door raast. Winkels zagen die loonsverhoging niet aankomen, zegt Eus Peters, directeur van RND, de branchevereniging voor de detailhandel. “Dit plan sloeg in als een bom.”

Rigoreus

Peters: “Natuurlijk begrijpen we dat het minimumloon omhoog moet. Maar zó rigoureus niet, want ondernemers gaan de prijzen gewoon verder verhogen waardoor we volgend jaar met hetzelfde probleem zitten. Dan moeten de lonen wéér omhoog.”

Dat verwacht ook Marc van Rosmalen, directeur van VHG, de branchevereniging voor onder meer hoveniers. “Dat het kabinet hogere minimumlonen wil invoeren is prima, maar de argumentatie bevalt mij niet. Ja, er is inflatie, maar 10 procent is te gortig. Die loonstijging moeten veel ondernemers doorberekenen, dus lossen we het inflatieprobleem niet op.”

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau, belangrijke adviseurs van het kabinet, stelden onlangs nog dat werkgevers wél ruimte hebben om de lonen te verhogen, hoewel de productiekosten zo hard omhoog zijn gegaan. Dat zou best kunnen, ziet Van Rosmalen, maar die ruimte is er niet alle sectoren, ziet hij. In ieder geval niet in sectoren waar de minimumlonen worden uitgekeerd.

Hogere prijs concertkaartjes

Ook de brancheverenigingen in de land- en tuinbouw en van beveiligers zeggen dat bedrijven de stijgende loonkosten gaan doorberekenen. Bij beveiliging zullen consumenten dat merken in de prijs voor concert- en festivalkaartjes bijvoorbeeld. PostNL reageert pas als de plannen definitief worden op Prinsjesdag. De logistieke bedrijven DSV en DHL, waar bijvoorbeeld magazijnmedewerkers het minimumloon verdienen, reageerden helemaal niet.

Volgens de vakbonden is de verhoging van 11,26 euro naar ruim 12 euro per uur niet genoeg om de koopkracht te herstellen. Daarvoor moet het minimumloon minimaal naar 14 euro per uur, vinden de bonden. Maar dat is onrealistisch, zeggen de brancheverenigingen, die erop wijzen dat in sectoren waar relatief veel werknemers het minimumloon ontvangen, een verhoging van 10 procent ineens in verhouding erg veel is.

In de detailhandel verdient ongeveer 10 procent van het personeel het minimumloon. Dat percentage geldt ook voor de horeca. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat de loonsverhoging over de linie genomen wel te dragen is, maar niet voor horecabedrijven waar relatief veel jongeren werkzaam zijn, omdat juist zij het minimumloon verdienen.

Werkgeversverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW zien hun vrees uitkomen dat de lonen ineens ‘te drastisch worden verhoogd’. Ze vinden dat de loonsverhoging samen moet gaan met lagere werkgeverslasten.

