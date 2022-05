Als de drukte op Schiphol iets laat zien, is het dat de verhoudingen verschuiven

De vakantiedrukte op Schiphol is nog niet voorbij. Met 194.000 terugkerende en vertrekkende passagiers kan zondag zelfs weleens de drukste dag van de meivakantie worden. Opnieuw zal er te weinig personeel zijn om alles soepel te laten verlopen.

Die drukte heeft de verhoudingen rond Schiphol op scherp gezet. Allereerst die tussen luchthaven en vliegmaatschappijen. Het chagrijn bij die laatste was al groot, omdat Schiphol ze een tariefsverhoging heeft opgelegd van 37 procent, uitgesmeerd over drie jaar. De juridische strijd daarover loopt nog, maar intussen is het ongenoegen er niet minder op geworden. Dat Schiphol wel de tarieven verhoogt en niet de vereiste kwaliteit levert, is slecht gevallen.

Veelzeggend is dat de luchtvaartmaatschappijen vorig weekend nauwelijks meewerkten aan maatregelen van Schiphol om de aantallen passagiers terug te dringen. Alleen de KLM bleek bereid vluchten te annuleren. Maar EasyJet liet meteen weten niets aan zijn vluchtschema te veranderen. En Corendon verplaatste een paar vluchten naar vliegveld Rotterdam-Den Haag, maar annuleerde er geen enkele. Dan vallen hele gezinsvakanties in het water, verklaarde de reisondernemer.

Doe gewoon je stinkende best

Schiphol en de vliegmaatschappijen zijn intussen in gesprek gegaan over maatregelen om nieuwe chaos in de zomer te voorkomen. Daar werd de sfeer niet beter van. Schiphol wil vluchten schrappen als er te weinig personeel is om die te verwerken. En dan niet ad hoc, zoals nu, maar vier tot zes weken van tevoren. De meeste maatschappijen wilden er niet eens over praten. Doe ‘je stinkende best’ en los de problemen op, heette het.

Alleen over de schadevergoeding die de maatschappijen eisen, werd in een goede verstandhouding gesproken. De luchthaven heeft begrip voor die eis en rekent op een schadepost van enkele miljoenen. Ook de KLM denkt trouwens miljoenen aan schade te moeten betalen, in haar geval als gevolg van de staking van bagage-afhandelaars op de eerste dag van de vakantie.

Want ook de verhoudingen tussen Schiphol en de mensen die er werken, lijken te verschuiven. Duizenden bagage-afhandelaars, beveiligers en schoonmakers zijn er aan de slag tegen lage salarissen, op onregelmatige tijden en met onzekere contracten. De luchthaven huurt die arbeidskrachten in bij andere bedrijven, en met name vakbond FNV klaagt al jaren dat dat een methode is om de kosten voor Schiphol zelf laag te houden.

Voormalige luchthavenwerkers hebben keus genoeg

Dat blijkt nu niet meer te werken. Veel van deze laagbetaalde krachten verloren in coronatijd hun baan, zeker de flexwerkers onder hen. Nu heeft Schiphol hen weer nodig, maar ze komen niet meer terug. Want overal op de arbeidsmarkt doen zich personeelstekorten voor, dus die voormalige luchthavenwerkers hebben keus genoeg. En dan kiezen ze niet meer voor Schiphol.

Tot voor kort vonden de vakbonden geen gehoor bij de Schiphol-directie met hun klachten. Nu wel? “De tijden veranderen, we moeten een aantrekkelijke plek worden om te werken”, zei Schiphol-topman Dick Benschop dinsdag. Hij zinspeelde op betere beloning en minder flexwerk.

Woensdag al zaten de bonden met de Schiphol-directie om de tafel, en donderdag weer. Worden ze nu serieuzer genomen? “Dat moet nog blijken”, zegt FNV’er Joost van Doesburg.

Schiphol verplaatst vluchten om annuleringen te voorkomen Liefst zonder annuleringen, maar door vluchten te verplaatsen wil Schiphol de drukte dit weekend in toom houden. Vliegveld Rotterdam-Den Haag neemt zes vluchten over. Dat hielp ten dele. Vrijdagavond moest KLM alsnog acht vluchten schrappen. Corendon kondigde al aan Schiphol in de zomer deels te mijden: 100.000 zomervliegvakanties zullen vanaf Duitse luchthavens vertrekken, ‘zonder stress en lange wachtrijen’.

