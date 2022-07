Als de droogte langer aanhoudt, gaat dat erg veel geld kosten

De kosten van de drie stormen van afgelopen voorjaar: 500 miljoen euro. De overstromingen in Limburg van een jaar geleden: tussen de 160 en 250 miljoen. De valwind in Leersum, een maand daarvoor: 10 miljoen. Twee dagen extreme hitte: niemand die het weet.

Extreem veel regen, hagel en stormen komen steeds vaker voor en dat kost geld. Veel meer nog dan deze bedragen, want die komen van het Verbond van Verzekeraars, en niet verzekerde schade is daarin niet meegerekend. Maar zelfs de verzekeraars hebben geen zicht op de kosten van die andere soort extreem weer: hitte.

Elk jaar brengen de verzekeraars de ‘klimaatmonitor’ uit, vertelt Vylon Ooms, die zich bij hun verbond bezighoudt met klimaatverandering. “Maar hitte en droogte komen daar niet of nauwelijks in voor. De gevolgen daarvan zijn lastig te vangen, die spreiden zich uit over de tijd.”

Hitte staat niet op zichzelf

Inderdaad is er weinig specifieke kennis over de economische en ook maatschappelijke kosten van extreem weer, stelt Rutger Dankers van de Wageningen Universiteit. Samen met de verzekeraars werkt hij aan een project dat in die leemte voorziet. Allerlei soorten data – over het weer, over verzekeringskosten, maar ook over ziekmeldingen en oversterfte – zullen inzichtelijk samengebracht worden op één site, de Klimaatimpactmonitor.

Maar zo ver is het nog niet. De kans dat de gevolgen van twee dagen hitte binnen afzienbare tijd via die monitor in beeld worden gebracht is sowieso niet groot. Droogte, net iets anders dan hitte, is al lastig genoeg. “Hitte staat nooit op zichzelf, droogte ook niet”, zegt Dankers. “Oversterfte pakt anders uit als een griepgolf eerder in het jaar al kwetsbare mensen heeft getroffen. En tegenvallende oogsten na droogte worden ook beïnvloed door nachtvorst in het voorjaar.”

Droge grond op een akker met aardappelen, afgelopen mei. Beeld ANP

Slagen om de arm

Intussen denken boeren al terug aan de uitzonderlijk droge zomer van 2018. Die schudde de overheid wakker: onder meer drie ministeries, waterschappen, provincies en gemeentes staken de koppen bij elkaar om uit te zoeken hoe Nederland ‘weerbaar’ kan worden tegen droogte. Als onderdeel van hun aanpak onderzocht bureau Ecorys de schade van die droge zomer.

En die was groot. Waterbeheerders moesten pompen inzetten en dijken repareren (10 tot 20 miljoen euro) en drinkwaterbedrijven maakten kosten om de kwaliteit op peil te houden (enkele miljoenen). De scheepvaart kon zes maanden lang niet of alleen maar met weinig lading varen (140 tot 345 miljoen).

Verreweg de meeste schade leed de landbouw. De oogsten vielen tegen en dat werd maar ten dele vergoed via stijgende prijzen. Vanwege een slecht ‘grasgroeiseizoen’ namen de kosten van veevoer toe. Al met al beliep de landbouwschade volgens Ecorys 375 miljoen tot 1,9 miljard euro. Voor de hele Nederlandse economie ging het om 450 miljoen tot ruim 2 miljard euro. Uit het verschil tussen die bedragen blijkt dat de onderzoekers nogal wat slagen om de arm hielden.

Suikerbieten verpieteren

Dreigt zulke landbouwschade nu ook? “Niet door deze twee dagen hitte”, zegt Gerard van Noordenburg, directeur van agrarisch verzekeringsbedrijf Agriver. “Maar veel langer moet het niet duren.” Het neerslagtekort (het verschil tussen neerslag en verdamping) ligt nog onder dat van 2018, maar komt al in de buurt van de vijf droogste zomers sinds het KNMI in 1906 begon met deze metingen.

Al te veel zorgen maakt Van Noordenburg zich niet. “Voor eind juli is een afvlakking van de droogte voorzien en het is nog niet overal nijpend”, zegt hij. “In Flevoland zie ik de gewassen er goed bij staan. Maar de suikerbieten op de zandgrond in Limburg verpieteren. En aardappels hebben nú vocht nodig, anders groeien ze niet meer.”

