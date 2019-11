‘Als Alibaba niest, is Bol.com van het podium verdwenen’

In augustus was de politieke onrust in Hongkong nog reden om de Chinese beursgang uit te stellen, maar Alibaba wil niet nóg langer wachten. De Chinese internetgigant, in Nederland vooral bekend van de webshop Aliexpress, krijgt hoogstwaarschijnlijk op 26 november een notering aan de Hongkong Stock Exchange, HKEX). Alibaba hoopt dat de beursgang zo’n dertien miljard dollar oplevert. De aandelen zullen, omgerekend, ongeveer 23 Amerikaanse dollar per stuk kosten, melden ingewijden aan onder meer de Britse zakenkrant Financial Times.

Met de beursnotering in Hongkong wil het techbedrijf een ontploffing van het handelsconflict tussen China en de VS voor zijn, zegt beursanalist Corné van Zeijl. Alibaba houdt overigens ook zijn notering op de beurs van New York. Die eerste beursgang van Alibaba in 2014 is nog altijd de grootste ooit: het bedrijf haalde toen 25 miljard dollar op. “Maar ook dit is een enorme beursgang. Alibaba is gewoon een gigantisch bedrijf”, zegt Van Zeijl.

Protesten

Hongkong staat te boek als het centrum van de financiële markten in China, waardoor een notering aan de HKEX een logische keuze is. Toch is het moment opvallend, omdat Alibaba afgelopen zomer verkoos om te wachten met de Chinese beursgang tot de storm van politieke protesten en demonstraties in Hongkong zou gaan liggen. Maar die zijn de laatste maanden juist toegenomen. “De onenigheid tussen de VS en China weegt voor Alibaba toch heel zwaar. En de plannen voor deze tweede beursnotering liggen er al heel lang”, verklaart Van Zeijl.

Wat doet Alibaba allemaal als bedrijf? “Je kunt je beter afvragen wat Alibaba niet doet”, lacht Van Zeijl. Hij omschrijft de internetreus als een combinatie van webshops, sociale media en muziekdiensten. Waar Nederlanders gebruik maken van Marktplaats, Bol.com, Whatsapp, Spotify en Facebook, hebben Chinezen Alibaba. “Ze hebben nu zelfs een bezorgdienst voor eten en een eigen platform voor het boeken van reizen. Er zijn analisten die dagelijks werk hebben aan het bijhouden wat Alibaba allemaal doet, zo verspreid is het aanbod”, zegt Van Zeijl.

Kwaliteit

Alibaba concurreert in China met de internetbedrijven Tencent en JD.com. Van deze drie giganten is Alibaba in Nederland het bekendst. Dat komt vooral door de webshop Aliexpress (vergelijkbaar met Bol.com), waar van alles relatief goedkoop kan worden besteld: van mobiele telefoons tot voetbalshirts. Een nadeel is dat de kwaliteit van de artikelen nogal eens te wensen overlaat. “In China produceren ze voor 80 procent van de kwaliteit die ze kunnen leveren en nemen ze genoegen met 60 procent van de prijs”, verklaart hoogleraar e-marketing aan de Erasmus universiteit Cor Molenaar.

Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. Maar die overtuiging is aan verandering onderhevig. De nieuwe generatie Chinezen neemt geen genoegen meer met gebrekkige artikelen. Alibaba, in 1999 opgericht door oud-topman Jack Ma, neemt daarom momenteel de ene na de andere westerse onderneming over die garant staat voor een kwalitatief betere productie, zegt Molenaar. In een legio magazijnen in Europa, ook in Amsterdam, slaat Alibaba artikelen op die vervolgens met schepen worden vervoerd naar China.

Giganten

Experts verwachten, stelt Molenaar, dat vijf giganten de internetmarkt binnen enkele jaren domineren: Alibaba, Tencent, Microsoft, Apple en Google. Als Alibaba een keer niest, is bijvoorbeeld de webshop Bol.com van het podium verdwenen, zegt Molenaar. “Die bedrijven zijn zo groot, daar kunnen wij ons in Nederland niks bij voorstellen.” Ter illustratie: Alibaba zette vorige week maandag (Singles Day) voor 38 miljard dollar aan spullen om. Bol.com had over heel 2018 een omzet van ruim twee miljard euro.

Lees ook:

Goedkope Chinese pakketjes storen VVD

Chinese webwinkels zijn te goedkoop, vindt de VVD. Staatssecretaris Keijzer moet uitzoeken hoe dat kan.