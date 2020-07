Alleen met varkens boer je voorlopig goed

Het heeft de afgelopen tijd weer wat geregend, dat is een lichtpuntje. Maar veel boeren hebben niet veel geld in kas. Veel melkveehouders staan als gevolg van de coronacrisis zelfs rood. De bodem lijkt voor hen nu wel bereikt, maar van herstel is nog geen sprake. Ook voor de akkerbouw is 2020 geen goed jaar. Alleen varkensboeren hebben vet op de botten.

Deze gegevens komen uit de zogeheten liquiditeitsmonitor die elk kwartaal wordt opgesteld door onderzoekers van Wageningen Universiteit, het ministerie van landbouw en ABN Amro. Ook aan de boeren is de coronacrisis niet voorbijgegaan, blijkt uit hun cijfers.

Melkveehouders zagen in het tweede kwartaal van dit jaar de melkprijs met 7 procent dalen, in lijn met de wereldwijd wegzakkende zuivelprijzen na de corona-uitbraak. En door het wegvallen van de vraag in de horeca krijgen zij hun kalveren nauwelijks nog verkocht. Zij staan nu gemiddeld 3400 euro in het rood.

‘Ze teren hard in’

Deels heeft dat te maken met het seizoen: in het voorjaar hebben melkveehouders altijd extra kosten, bijvoorbeeld aan mest. Toch stonden ze er vorig jaar rond deze tijd beter voor, met 8500 euro in kas. “Dankzij hun grond hebben ze een sterke vermogenspositie”, zegt Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro. “Maar ze verdienen nagenoeg niets. En in deze crisis teren ze hard in.”

Ook akkerbouwers voelden de coronacrisis meteen in hun portemonnee. De vraag vanuit de horeca, vooral naar fritesaardappelen, stortte in. Daarnaast hadden akkerbouwers last van een uitzonderlijk droog voorjaar, waardoor gewassen slecht groeiden. Met de inzet van regenhaspels maakten de boeren extra kosten voor diesel. En toen het in juni ging regenen – wat ook voor melkveehouders goed nieuws was – liepen sommige boeren schade op door hagelbuien. De gemiddelde stand van de lopende rekening van akkerbouwers ligt nu 7000 euro lager dan een jaar geleden, maar staat nog wel op bijna 20.000 euro.

Dodelijk voor varkens

Alleen voor de varkensboeren geldt een ander verhaal. Ook zij zagen het afgelopen kwartaal geld wegvloeien door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat slachterijen moesten sluiten en omdat China zijn grenzen sloot voor vlees uit een deel van de Nederlandse slachterijen. Maar zij hebben het afgelopen jaar een grote buffer kunnen opbouwen, waardoor ze nu toch bijna een ton meer in kas hebben dan vorig jaar.

Die buffer hebben de varkensbedrijven te danken aan een andere ziekte die in China heerste, de Afrikaanse varkenspest. Die is ongevaarlijk voor mensen, maar heel besmettelijk én dodelijk voor varkens. Vanwege die ziekte werd in China de varkensstapel vorig jaar gehalveerd. Nederlandse boeren zagen als gevolg daarvan sinds vorig jaar april de vraag naar hun vlees groeien, en daarmee ook hun inkomsten.

Ondanks de coronadip hebben varkensboeren nu gemiddeld 134.000 euro op hun lopende rekening staan. Als de markt zich na de pandemie herstelt, ziet de toekomst er voor hen weer rooskleurig uit, verwacht Berntsen. Al was het maar omdat China zelf voorlopig niet in staat is om in zijn eigen vraag naar varkensvlees te voorzien. “Maar zonder die pest zou het rendement ook voor veel varkensboeren karig zijn, te karig bijvoorbeeld om te kunnen investeren in nieuwe stallen die voldoen aan striktere emissie-eisen.”

Banken vragen om eerlijke prijzen voor boeren Banken vragen zich af of het nog wel verstandig is om boeren te financieren. De kosten die boeren maken stijgen, onder meer door strengere regels op het milieugebied. Maar hun inkomsten stijgen niet mee. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken in een notitie die zij op verzoek van de Tweede Kamer heeft opgesteld. De NVB wijst ook op nieuwe regels voor banken. Vanaf 2023 moeten zij bij het financieren van ondernemers meer letten op rendement, en minder op de waarde van grond en gebouwen. Dat is lastig voor boeren: die hebben vaak weinig rendement, maar wel een goede vermogenspositie, dankzij hun grond. De NVB roept de overheid daarom op te zorgen voor van eerlijke prijzen. Alleen dan kunnen agrarische bedrijven renderen, alleen dan kunnen banken hen blijven financieren.

