Alex Brenninkmeijer: Wij hebben de kluisdeur van de ECB opengewrikt

De Rekenkamer is gematigd positief over de financiën van de EU

Voor het derde jaar op rij is de Europese Rekenkamer redelijk goed te spreken over de ­manier waarop de EU haar ­financiën bestiert. In het jaarverslag over 2018, dat vandaag verschijnt, is sprake van een foutenpercentage van 2,6. Dat is weliswaar iets hoger dan de 2,4 van vorig jaar, maar toch goed genoeg voor een zogeheten ‘oordeel met beperking’.

Dat is Rekenkamer-taal voor een voldoende zonder ­gejuich. De rekenmeesters ­maken zich wel zorgen over de groeiende hoeveelheid ‘geld op de plank’. Dat zijn EU-fondsen die wel aan een land zijn toegewezen, maar om verscheidene redenen nog niet zijn uitgekeerd. In 2018 ging het om ­ongeveer 280 miljard euro.