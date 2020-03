Alcohol voor de zorg van jenever-distillateur Hooghoudt

Hooghoudt, de Groningse distilleerder uit 1888, gaat desinfecterende alcohol leveren aan de zorgsector. De eerste bestellingen zijn van Ambulancezorg Groningen en TSN Thuiszorg. “We verwachten dat dit slechts het begin is. Er zijn meer geïnteresseerde partijen”, zegt topman Arno Donkersloot. Het familiebedrijf staat onder meer in contact met Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het idee kwam bij meester-distilleerder Frank Leystra vandaan. Hij zag in de groothandel geen desinfectie-middelen staan en vroeg zich af: waarom zouden wij die niet zelf kunnen maken? Inmiddels is Hooghoudt klaar om te produceren. De reguliere productie van jenever, kruidenbitter en likeuren is verminderd vanwege de wegvallende vraag in de horeca.

Door de corona-crisis is er een tekort op de markt voor desinfectie-alcohol, zegt Donkersloot. “We zien dat er woekerprijzen ontstaan en dat willen we tegengaan door desinfectiemiddelen aan te bieden tegen normale kostprijzen.”

Wat zit er eigenlijk in een desinfectiemiddel? Leystra: “We gebruiken de eenvoudige en betrouwbare formule die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gepubliceerd voor als er een tekort aan desinfecterende middelen is door het corona-virus. Desinfectiemiddelen bestaan voor 80 procent uit alcohol, met daarbij waterstofperoxide en glycerine, zodat de huid niet uitdroogt.”

De geschiedenis van Hooghoudt gaat 132 jaar terug. Grietje Hooghoudt-Boer begon in 1888 met haar man Hero Jan een bedrijf in een keldertje in de Oosterstraat in Groningen. Ze bereidden er likeuren en regionale dranken. Toen Hero Jan aan een longontsteking overleed, zette Grietje het bedrijf voort. Precies honderd jaar geleden distilleerde zij de eerste jenever, de Oude Klare.

Tijdens de Spaanse Griep-epidemie van 1918 schonk ze haar volwassen zoons een borrel bij het eten, zo vertelt de interne geschiedschrijving van Hooghoudt. Ze moesten die staande opdrinken, want het was alleen als medicijn bedoeld.

Jenever van Hooghoudt. Volgens het bedrijf doen de slijters nog goede zaken. Beeld Douwe de Boer, Hooghoudt

Heeft het bedrijf in die lange geschiedenis al eerder een alternatieve productielijn opgezet, zoals nu? Donkersloot: “Niet in de moderne geschiedenis, dit is een uitzonderlijke situatie. In de Tweede Wereldoorlog was het moeilijk om aan het juiste fruit te komen voor onze fruitlikeuren. Ook hebben we begin jaren negentig veel wodka aan Rusland kunnen leveren, toen het land onder Boris Jeltsin in totale chaos was beland. Maar dat zijn geen voorbeelden van noden in de samenleving.”

Ook andere drankenproducenten werken voor de zorg Ook drankenproducent Avandis gaat handalcohol produceren voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland. Deze week begint de productie van honderdduizend flessen desinfectiemiddel. Ze worden tegen kostprijs geleverd. Het product heeft de naam ‘Sarphati-handalcohol’ gekregen, naar de Nederlandse arts Samuel Sarphati die in de negentiende eeuw veel betekende voor de Nederlandse volksgezondheid. Avandis is in 2001 opgericht door de drankenbedrijven: Herman Jansen Beverages, Lucas Bols Amsterdam en De Kuyper Royal Distillers.

Het bedrijf heeft meerdere economische crises meegemaakt en vierde in de moeilijke jaren dertig bijvoorbeeld het vijftigjarig bestaan. Hoe gaat Hooghoudt om met de huidige omstandigheden?

Donkersloot: “Het is moeilijk om je te wapenen tegen een crisis, omdat ze lastig te voorspellen is. We staan nu in de overlevingsmodus en we blijven doen wat goed voelt. Onze omzet is verminderd, dat kan ook niet anders nu de horecazaken gesloten zijn. Maar zolang er nog geen ‘lockdown’ is, weet de consument de weg naar de slijter nog goed te vinden. Slijters ervaren drukke dagen. Alcohol is een mooi genotsmiddel. We zijn blij dat we iets relevants kunnen doen door het nu ook als desinfectiemiddel te leveren.”

