Albert Heijn bouwt koppositie in thuisbezorgen uit - maar heeft dat zin?

‘Haal jij de kinderen, doen wij de boodschappen’, staat er op de 150 bestelwagens die vanuit hier de boodschappen bezorgen bij de mensen thuis. ‘Hier’ is Bleiswijk en de mensen thuis, dat zijn de klanten van Albert Heijn in de regio Den Haag, Zoetermeer, Leiden. Vanuit dit gloednieuwe Home Shop Center (HSC), zoals de supermarktketen het complex noemt, maken bezorgers 300 ritten per dag naar klanten die hun boodschappen graag aan de deur overhandigd krijgen. En dat zijn er hoe langer hoe meer.

Dit is het zevende HSC van de grootste supermarktketen van Nederland (ruim duizend vestigingen) en al de derde nieuwe in korte tijd. Marit van Egmond, sinds anderhalf jaar de baas van Albert Heijn, is maar wat trots op de 20.000 vierkante meter grote hal die hier is verrezen: “Wij zetten vandaag een enorm grote stap op het gebied van online boodschappen. Albert Heijn is en blijft de winkel van om de hoek, maar wij zijn ook de winkel waar van alles aan de achterkant gebeurt.”

Zoveel zelfs, dat die ‘achterkant’ onvoldoende capaciteit dreigde te krijgen om de groei van thuisbezorgen op te kunnen vangen. Het fenomeen zat al in de lift maar sinds het coronavirus veel consumenten binnenhoudt, is de omzet van bezorgboodschappen bij Albert Heijn verdubbeld, ook in Vlaanderen.

Het Albert Heijn Home Shop Center in Bleiswijk is zo groot als vijf XL-supermarkten. Beeld Phil Nijhuis

Een pioniersrol vervullen

Van Egmond is erop gebrand, vertelt ze, om zowel in de winkelcentra als op internet de grootste supermarkt van Nederland te zijn en te blijven. Bovendien moet Albert Heijn wat haar betreft een pioniersrol vervullen: “Wij stellen er eer in om met alles als eerste te komen.”

De in het blauw gestoken supermarkten begonnen inderdaad als eerste met serieuze bezorging aan huis. Volgens Van Egmond is Albert Heijn daarin ‘by far’ marktleider. Maar ze zijn niet de enige. Zo is de buurman hier in Bleiswijk HelloFresh, een bedrijf dat maaltijdboxen verkoopt, en dat heeft ook zo’n grote doos neergezet. Verder zitten hier distributiecentra van onder meer Aldi, Hoogvliet en Dirk. Bezorgsupermarkt Picnic liet deze week weten de komende maanden de capaciteit verder uit te gaan breiden. Er komen meer distributiecentra bij, meer personeel en meer bestelwagentjes. Inmiddels werken er bij Picnic zo’n vijfduizend mensen.

Het HSC van Albert Heijn in Bleiswijk is goed voor vierduizend, veelal flexibele banen. Een groot deel van de medewerkers hier spreekt Pools. Lokale arbeidskrachten zijn moeilijk te vinden, zegt Van Egmond: “Het blijft erg lastig om geschikt e-commerce personeel te werven. Dat hebben we hard nodig want wij zijn een foodtechbedrijf. Dat zie je niet alleen hier terug, maar ook in onze winkels. Inmiddels doet 60 procent van onze klanten boodschappen met een zelfscanner.”

Bleiswijk, 23 september 2020 - Opening van het Albert Heijn home shop center en lancering bezorgservice.Foto: Phil Nijhuis Beeld Phil Nijhuis

Thuisbezorgen kost wel meer geld

De opening van het HSC in Bleiswijk (even groot als vijf supermarkten van het formaat Albert Heijn XL) ging gepaard met de introductie van een nieuwe app die meer specifiek is ontwikkeld voor online shoppen.

Volgens Albert Heijn hebben de klanten die vanuit dit distributiecentrum worden bediend niet per se een ander profiel dan klanten die het boodschappenkarretje vullen in de winkels. Het is vaak ‘en-en’, stelt het bedrijf. Dezelfde mensen die om de hoek een pak melk kopen doen dat een volgende keer net zo goed online.

De boodschappen thuisbezorgen kost het bedrijf wel relatief meer geld. De logistiek achter het digitale boodschappenmandje is veel complexer dan die in de winkel. Op de vraag of Albert Heijn al winst maakt met bezorgen, antwoordt Van Egmond: “Het zijn forse investeringen die we doen. Het online kanaal is een kanaal met uitdagingen op het financiële vlak, maar het is een kanaal dat groeit.”

Lees ook:

Nederland ‘verdoost’ in rap tempo, wat kunnen we eraan doen?

In hoog tempo nemen ze de polder in, de distributie- en datacentra. En we hebben ze aan onszelf te danken.