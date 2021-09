Alarmbellen bij beleggers: de Chinese overheid steekt vinger in de pap bij Alipay en meer machtige bedrijven

Opnieuw grijpt de Chinese overheid in bij een techbedrijf: volgens de Financial Times moet de populaire betaalapp Alipay worden opgesplitst. Als financieel dienstverlener verzorgt Alipay onlinebetalingen en verstrekt het kredieten aan consumenten. Het beschikt over de gegevens van een miljard klanten.

Peking wil dat deze kredietverdeling in een aparte app wordt ondergebracht. Moederbedrijf Ant Group van Alipay moet klantgegevens overdragen aan een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met kredietbeoordelingen. En ja, dat nieuwe bedrijf wordt deels een staatsbedrijf. Zo zou de overheid meer grip krijgen op de leningen die consumenten aangaan.

Al bijna een jaar worden beleggers in China overvallen door dit soort maatregelen door de overheid. De aandelenkoersen van techbedrijven zoals Alibaba Group en Tencent vielen maandag enkele procenten terug. Sinds februari is een index van de Chinese aandelenhandel, de MSCI China Index, al met 26 procent gedaald.

Niet te lang gamen

Onder de noemer ‘gedeelde welvaart’ wil president Xi Jinping de ongelijkheid in het land verminderen. Topmanagers van grote bedrijven worden opgeroepen niet langer maximale winst en persoonlijke rijkdom na te streven, maar juist de maatschappij te dienen. Dat betekent bijvoorbeeld dat jongeren niet te lang mogen gamen, of dat consumenten niet met hoge schulden worden opgezadeld. Bedrijven die te machtig zijn, worden aangepakt.

In november vorig jaar werd een beursgang van Ant Group op het laatste moment afgeblazen. Het bedrijf kreeg het aan de stok met de Chinese toezichthouders. In juni dit jaar ging het Chinese Didi Chuxing naar de beurs in New York, waarna het in China al snel in aanvaring kwam met de overheid. Verder zijn de mogelijkheden beperkt om te investeren in de lucratieve bijschool-industrie. Dat was opnieuw een alarmsignaal voor internationale beleggers: de omstandigheden kunnen zomaar veranderen.

Er is onzekerheid over de economische koers van de Communistische Partij, zei Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen in een analyse. “De inmenging in de economie neemt steeds verder toe, zoals het plaatsen van partijfunctionarissen in besturen van private bedrijven, regulering van de technologiesector en recent ook initiatieven voor betere verdeling van de welvaart. Voor dat laatste is zeker wat te zeggen, aangezien China een van de ongelijkste economieën ter wereld is. Opgeteld zijn dit echter wel onzekerheden die beleggers afwachtend maken”, zei hij.

Sommigen investeren toch

Meerdere fondsbeheerders hebben laten weten dat ze hun beleggingen in China en Hongkong hebben teruggebracht. Anderen houden vast aan een markt die ze nu eenmaal niet links kunnen laten liggen. Bijvoorbeeld omdat zij verwachten dat de Chinese middenklasse de komende jaren met honderden miljoenen mensen groeit. De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock zegt individuele Chinezen aan een pensioen te willen helpen en maakte vorige week bekend 1 miljard dollar te hebben opgehaald in China. Voorzitter Larry Fink adviseerde beleggers om hun belangen in China te verdrievoudigen.

Maar miljardair George Soros noemde die stap van BlackRock in een opiniestuk in The Wall Street Journal ‘een blunder’. Soros waarschuwt dat beleggers ten onrechte een onderscheid maken tussen staatsbedrijven en private bedrijven in China. “Het regime ziet alle Chinese bedrijven als instrument van de eenpartijstaat”, schreef hij. Hij noemt het een tragische vergissing nu miljarden dollars in China te gieten.

De Chinese overheid neemt veel draconischer maatregelen dan verwacht en daar komen de dalingen aan de Chinese beurs uit voort, zegt Robin Parbrook van vermogensbeheerder Schroders. Hoewel de internetsector veel aandacht krijgt, hebben ook de verzekeringssector, de gezondheidszorg en de vastgoedsector te maken met nieuwe regels.

Parbrook spreekt van een structurele verschuiving in de markt. “Ik denk dat mensen nu beseffen dat je Alibaba niet met Amazon kunt vergelijken. Net zoals je Tencent niet met Facebook kunt vergelijken. Deze Chinese bedrijven functioneren in een volledig andere omgeving dan hun Amerikaanse soortgenoten.”

Lees ook:

Chinese miljardair Hui Ka Yan van Evergrande moet ineens op de kleintjes letten

De schulden van een Chinees vastgoedbedrijf kunnen voor een schok in de financiële markten zorgen.