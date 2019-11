De grote vissen eten nu eenmaal de kleine. Zelfs al spartelt XS4All nog zo hard tegen, uiteindelijk zal moederbedrijf KPN toch doorbijten. Is de strijd van de ondernemingsraad van XS4All daarom zinloos?

De grote vissen eten nu eenmaal de kleine. Zelfs al spartelt XS4All nog zo hard tegen, uiteindelijk zal moederbedrijf KPN toch doorbijten. Is de strijd van de ondernemingsraad van XS4All daarom zinloos? Overnames gaan nogal eens gepaard met de belofte dat alles bij de aangekochte partij blijft zoals het was. Ook bij XS4All en KPN was dit bij de overname in 1998 het uitgangspunt. Lange tijd was XS4All dan ook behoorlijk autonoom binnen het concern. Maar het geel van XS4All werd langzaam maar zeker steeds meer KPN-groen; op zich niet verrassend bij een moeder- en een dochterbedrijf die voor een groot deel hetzelfde verkopen. Het opheffen van XS4All is het slotakkoord van dit proces. Tenminste, als het aan KPN ligt.

De rechtszaak die de ondernemingsraad van XS4All momenteel voert tegen het eigen bedrijf en tegen KPN kan daar waarschijnlijk weinig aan veranderen. Zelfs als de Ondernemingskamer het besluit tot integratie van XS4All vernietigt, betekent dat niet dat KPN zijn koers hoeft te wijzigen. Het telecomconcern kan opnieuw het besluitvormingsproces opstarten en zo een nieuw, soortgelijk besluit nemen.

Publicitair drama

Wel kan de uitspraak van de Ondernemingskamer zorgen voor vertraging. Dat zou vervelend zijn voor KPN, want het bedrijf heeft al eerder de planning van het overzetten van XS4All-klanten naar KPN vooruitgeschoven. Bovendien is de zaak een publicitair drama. Het bedrijf heeft momenteel het proces op pauze gezet in afwachting van de uitspraak, die nog voor de Kerst komt.

Natuurlijk is er de mogelijkheid dat KPN van mening verandert en XS4All niet opheft, maar nu wijst niets daarop. Ook lijkt het onwaarschijnlijk dat er alsnog een verkoop komt van de internetprovider. KPN wil immers niet zijn eigen concurrent creëren.

Er is wel een manier waarop XS4All zonder merknaam, maar met het bekende geel kan voortbestaan: via het plan B van de actiegroep ‘XS4All moet blijven’. Zij richtten begin deze maand Freedom Internet op. Een nieuwe provider die in de geest van XS4All wil gaan opereren. Het gewenste startkapitaal van 2,5 miljoen euro was snel opgehaald. Zolang XS4All als underdog in het nieuws blijft, kan dat in het voor­deel werken van Freedom Internet.

Toch is het afwachten of Freedom levensvatbaar is. Zullen de ruim 53.000 mensen die hun digitale handtekening zetten onder de petitie ‘XS4All moet blijven’ ook echt de overstap maken naar Freedom, iets wat meer tijd en regelwerk vergt? En als het gele dochterbedrijf definitief de das om wordt gedaan om vervolgens te herrijzen als Freedom Internet, dan begint de strijd met KPN om de 240.000 klanten die XS4All begin dit jaar nog had pas echt.

Lees ook:

XS4All wil ‘het geel’ redden van ‘het groen’

Aan de ene kant capuchontruien, gympjes en rugzakken; aan de andere kant maatpakken, gepoetste leren schoenen en aktetassen. In de rechtszaak van de ondernemingsraad van XS4All tegen KPN was direct duidelijk hoe groot het cultuurverschil is tussen de internetprovider XS4All en het moederbedrijf.