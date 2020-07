Al klimt de horeca nu iets uit het dal, 2020 wordt dramatisch jaar

De maand april moet, financieel gezien, de droevigste maand aller tijden zijn geweest voor de Nederlandse horeca. Snackbars en afhaalrestaurants waren open, maar verder waren vrijwel alle horecazaken dicht. Voor restaurants en eetcafés was er alleen met bezorg- en afhaalmaaltijden iets te verdienen. Hotels waren bijna leeg: de bezettingsgraad was 95 procent lager dan in april 2019.

Mei was iets minder beroerd voor de horeca en datzelfde gold voor de afgelopen maand juni. Dat is te zien aan het aantal pintransacties in eet- en drinkgelegenheden, stelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector. In april lag het aantal pintransacties daar 69 procent lager dan een jaar daarvoor, in juni was dat 33 procent minder dan in juni 2019.

Het gaat dus weer ietsje beter met de horeca, maar 2020 als geheel zal een desastreus jaar zijn voor de sector: een omzetverlies van 30 tot 40 procent. Met de aantekening dat dat een gemiddelde is. Bij veel cafés, discotheken en nachtclubs, en bij hotels en restaurants in buitenlandse-toeristensteden als Amsterdam zal dat omzetverlies hoger uitvallen, of zelfs veel hoger.

Uitstel van belastingbetaling

Zo’n 60 procent van de horecazaken heeft vanwege de coronacrisis uitstel van belastingbetaling verkregen, stellen de onderzoekers van ING op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 80 procent heeft van de overheid een eerste en eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro gekregen – de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Togs).

Veel horeca-ondernemers zijn druk bezig met bezuinigen: flexibele krachten zijn naar huis gestuurd, investeringen worden geschrapt, de inkoop beperkt en verhuurders is gevraagd om clementie te betrachten bij het innen van huren. Meer dan de helft van de mensen die in de horeca werkt(e), heeft een oproep- of uitzendcontract zonder vaste uren of een tijdelijk contract met vaste uren. Het aantal faillissementen in de horeca is nog niet groot, het is zelfs lager dan in de jaren 2011 en 2013. Maar daar komt verandering in, stelt het ING Economisch Bureau: in de loop van het jaar komt er een golf van faillissementen en bedrijfsbeëindigingen op gang.

Minder te besteden

Want het leed is nog niet geleden. Nachtclubs en discotheken zijn nog tot 1 september gesloten – al pleit branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland voor opening per 1 augustus; de anderhalvemeterregels zijn nog van kracht; grote evenementen zijn nog verboden; veel buitenlanders, Amerikanen bijvoorbeeld, mogen Nederland niet in en toeristen die wel mogen komen, doen dat niet – of het zijn er veel en veel minder dan vorig jaar.

Dat veel Nederlanders nog huiverig zijn om cafés en restaurants te bezoeken, is voor de horeca ook geen prettige wetenschap. Dat veel Nederlanders minder geld uitgeven dan vorig jaar – omdat ze geen werk meer hebben of minder uren draaien – is voor de sector ook onaangenaam. Volgens een onderzoek van accountancykantoor PwC heeft ruim een kwart van de Nederlandse bevolking minder te besteden als gevolg van de coronacrisis.

Een lichtpuntje is er wel. Buitenlandse toeristen mogen er nog weinig zijn, Nederlanders nemen hun plaats in. Veel Nederlanders boeken vakanties in eigen land, tot genoegen van eigenaren van campings en vakantieparken.

Lees ook:

Stilte voor de storm: nog weinig extra bedrijven failliet gegaan dit jaar

De coronacrisis doet zich nog niet zo gelden in het aantal faillissementen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar dat komt waarschijnlijk nog wel.