Al jaren chauffeur, maar bijna geen geld mee - daar steekt de rechter nu een stokje voor

Eerst werkte hij voor Betuwe Express, vervolgens voor Taxi Centrale Renesse (TCR) en daarna voor uitzendbureau Workbus uit Purmerend. “Maar ik deed al die jaren precies hetzelfde werk”, zegt Mario Roelofs (57) uit Nijmegen. De stads- en streekbussen in de regio Arnhem-Nijmegen besturen, om precies te zijn.

Die bussen zien er voor de reiziger duidelijk en eenduidig uit. Blauw, wit en/of paars, met in grote letters de merknaam Breng erop. Maar achter de spatschermen is de situatie minder overzichtelijk. Sommige buschauffeurs in de regio zijn in dienst bij Connexxion die via dochteronderneming Hermes de concessie in handen heeft. Maar andere chauffeurs, zoals Roelofs, worden via een onderaannemer ingehuurd.

Zo besteedde Connexxion jarenlang een deel van de lijndiensten aan TCR uit. Maar het Zeeuwse bedrijf ging begin vorig jaar failliet. Dat leidde tot veel onzekerheid bij Roelofs en zijn collega's. “Op vrijdagmiddag hadden we een bijeenkomst over hoe het verder moest. Alles zou één op één overgaan en voor ons zou er niets veranderen, was de boodschap. We moesten voor zondag tekenen, anders zaten we meteen zonder werk.”

Nauwelijks geld mee

Na een half jaar besloot uitzender Workbus de kortlopende contracten met Roelofs en vijf van zijn collega’s niet te verlengen. Daarbij kregen ze - ondanks dat ze allemaal al jaren op de lijnbus reden - nauwelijks iets mee. De zes chauffeurs hadden volgens het uitzendbureau alleen recht op een transitievergoeding over de zes maanden die ze voor het Workbus hadden gewerkt. Zo staat het in de uitzend-cao, was de redenering. Bovendien was TCR failliet gegaan en daardoor zou het recht op een transitievergoeding uit de TCR-periode zijn vervallen.

De kantonrechter in Noord-Holland ziet dat anders, blijkt uit de rechtszaak die de zes chauffeurs aanspanden. ‘De bedoeling van de wet is dat werkgevers (...) als elkaars opvolger moeten worden gezien, als de werknemer bij de opvolgende werkgevers dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden verricht’, zo staat in het vonnis dat deze week naar de partijen is verstuurd. Anders gezegd: Roelofs en zijn collega's zijn gewoon hetzelfde werk blijven doen. Dat door een faillissement de bijbehorende werkgever is gewijzigd, doet aan de opgebouwde rechten van de chauffeurs niets af. Zij hebben daarom alsnog recht op gemiddeld een kleine 10.000 euro per persoon.

Meer conflicten

Vakbond CNV, dat de chauffeurs bij deze zaak ondersteunde, hoopt dat ook de provincie Gelderland zich het vonnis aantrekt. “De overheid geeft concessies uit voor het streekvervoer”, benadrukt CNV-bestuurder Henry Stroek. “Dit soort constructies komen voort uit de wens om de dienstregeling zo goedkoop mogelijk uit te voeren.”

Maar de impact gaat wat hem betreft veel verder dan alleen het streekvervoer. “Werknemers gaan vaak over van het ene naar het andere uitzendbureau, zonder dat ze daar zelf een keus in hebben. Dat leidt op veel meer plekken tot dit type conflicten: in de bouw, de glastuinbouw en de vleessector bijvoorbeeld. Er ligt nu een heel goed en duidelijk vonnis: ook uitzendkrachten hebben recht op een transitievergoeding als ze al jaren hetzelfde werk doen.”

