Al is Frank Elderson dichtbij, zijn benoeming in de ECB-directie is nog niet rond

Voor het eerst sinds 2003 (toen Wim Duisenberg vertrok) staat een Nederlander op het punt om een topfunctie te bekleden binnen de Europese Centrale Bank. Althans, de belangrijkste stap in die richting is maandag gezet door de ministers van financiën van de eurozone, de zogeheten eurogroep. Zij hebben de vijftigjarige Frank Elderson, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB) voorgedragen voor de ECB-directie. Hij zal daar Luxemburger Yves Mersch opvolgen, wiens achtjarige termijn er in december op zit.

“Uitstekend nieuws”, aldus CDA-minister van financiën Wopke Hoekstra na afloop van de eurogroep-vergadering per videoverbinding. Elderson kreeg al in de eerste stemronde de benodigde gekwalificeerde meerderheid van minstens veertien lidstaten, die minimaal 65 procent van de eurozone-bevolking moesten vertegenwoordigen. Elderson had één tegenkandidaat: Bostjan Jazbec uit Slovenië.

Man-vrouw verhouding binnen het bestuur

Hoekstra noemt Elderson een ‘21ste-eeuwse centrale bankier met veel aandacht voor vergroening en digitalisering’. In 2018 belandde de DNB’er in één klap op de vierde plaats van Trouws Duurzame 100.

De benoeming is nog niet rond. Er volgt nog een consultatieronde met het Europees Parlement en de raad van bestuur van de ECB zelf. Het parlement zal protest aantekenen tegen het feit dat er geen vrouw wordt benoemd, maar kan de benoeming formeel niet tegenhouden. In 2012 slaagde het er wel in de benoeming van Mersch met enige maanden te vertragen, om dezelfde man-vrouwreden. Het laatste woord is aan de Europese Raad van regeringsleiders.

De ECB in Frankfurt heeft een zeskoppig bestuur: president Christine Lagarde, vicepresident Luis De Guindos en vier directieleden: naast Mersch zijn dat een Duitse, een Ier en een Italiaan, in totaal twee vrouwen en vier mannen.

Ook de Oost-West-verhouding speelt op

“Het is terecht dat voor dit soort functies wordt gekeken naar diversiteit”, zegt Hoekstra. “De realiteit was dat twee lidstaten een kandidaat naar voren hebben geschoven, allebei een man. Daar kon ik ook niets aan veranderen. We hadden geen centrale bankier die aan dit specifieke profiel voldeed én van het vrouwelijke geslacht was.”

Behalve de man-vrouwbalans speelt bij deze procedure ook de Oost-West-verhouding weer op. Met het beoogde aantreden van Elderson blijft het ECB-bestuur volledig in handen van de traditionele EU-landen, terwijl sinds 2007 vijf oostelijke lidstaten de euro hebben omarmd en er nu dus ook een Sloveense kandidaat was. “Eindelijk een West-Europese man voor de Frankfurter wolkenkrabbers”, luidde de cynische tweet van analist Lucas Guttenberg. “Dat is daar toch al zo’n zeldzame diersoort.”

Hoekstra daarover: “U zult het mij niet kwalijk nemen dat als er een vacature vrijkomt die potentieel door een Nederlander kan worden vervuld, dat we die dan ook proberen benoemd te krijgen”.

Lees ook:

Frank Elderson, de man die de wereld van de haute finance wijst op klimaatrisico’s

Interview uit 2019 met Frank Elderson, de nummer 4 van de Trouw Duurzame 100. De manier waarop hij de financiële wereld wijst op klimaatrisico’s maakt indruk, ook binnen zijn eigen sector.

Met klimaatbankier Elderson in de directie kan de ECB wellicht een groener pad inslaan

Er loopt een directe lijn van natuur en klimaat naar de financiële sector, is de overtuiging van directielid Frank Elderson van De Nederlandsche Bank. Elderson is één van de trekkers in Europa van het vergroenen van de financiële sector.