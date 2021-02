Al 150 gedupeerden kloppen aan voor schadevergoeding bij nieuw meldpunt UWV

“Ik heb te weinig voor deze mensen kunnen realiseren.” Frens Lemeer, de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad UWV, heeft grote moeite met hoe het UWV omgaat met een schandaal uit 2018. Een misstap waarbij volgens hem tussen de twee- en driehonderd mensen in grote problemen zijn gekomen, “mensen die nooit iets verkeerd hebben gedaan”.

Lemeer kan er niet langer tegen en maakte donderdag bekend dat hij aftreedt als voorzitter en stopt als lid van de cliëntenraad. “Burgers zijn voor de bus gegooid”, meldt hij op LinkedIn. “Zij betaalden en betalen nog steeds de rekening.” De kwestie gaat over een groep van 2150 mensen die al circa tien jaar arbeidsongeschikt waren en in 2018 plots een brief van UWV ontvingen dat ze een IVA-uitkering krijgen. Dat betekent dat ze volledig afgekeurd zijn, en in principe tot de pensioengerechtigde leeftijd door het UWV met rust worden gelaten.

Dat gebeurde zonder dat ze gezien of gehoord waren door een arts van het UWV. Dit lekte uit naar de media en een rel was ontstaan. Het UWV besloot in 2019 dat deze mensen alsnog een juiste medische herbeoordeling moesten krijgen, en dit keer wel van een verzekeringsarts. Voor enkele honderden klanten had dat een vervelende afloop. Hun uitkering ging omlaag en 238 mensen raakten die helemaal kwijt. Wel mochten zij nog vier maanden extra hun uitkering behouden en desgewenst vijf jaar lang hulp ontvangen van het Werkbedrijf van UWV bij de reïntegratie.

Meer dan honderd beroepszaken tegen het UWV

Velen van hen waren het niet eens met de beslissing, 350 mensen gingen in bezwaar. Er liggen momenteel nog meer dan honderd beroepszaken tegen het UWV hierover bij de rechter. Dat doet Lemeer pijn. “Er wordt vooral uit medisch en juridisch oogpunt naar deze mensen gekeken, maar moet je ook niet met een maatschappelijke bril ernaar kijken?” Sommige situaties zijn namelijk zeer ernstig, enkele mensen zijn in grote financiële of sociale problemen gekomen.

Lemeer: “Deze mensen hebben nooit iets gedaan wat niet mocht. Er is tien jaar lang niet naar ze omgekeken, en nu raken ze plots hun inkomsten kwijt.” De cliëntenraad nam vorig jaar een advocaat in de hand om het UWV te laten inzien dat er ook wetten zijn over behoorlijk bestuur. “Het gaat hier over kwetsbare mensen, met alleen al een lange tijd een uitermate grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het UWV hield maar vast aan de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), waarin staat dat de organisatie mensen mag herbeoordelen.”

De cliëntenraad benadrukte dat de WIA ook discretionaire mogelijkheden biedt. Organisaties kunnen verantwoordelijkheid nemen voor de schade die ze zelf hebben veroorzaakt. Uiteindelijk had het blijvende aandringen succes. UWV heeft begin dit jaar een ‘Meldpunt Herstelactie’ geopend, waar mensen die zich in schrijnende situaties bevinden als gevolg van de nieuwe beoordeling in 2019, kunnen melden.

Commissie van Wijzen buigt zich over de kwestie

De 2150 betrokkenen werden eind december persoonlijk aangeschreven dat ze zich konden melden bij het Meldpunt. Al 150 mensen hebben dat gedaan. Een zogenoemde Commissie van Wijzen gaat zich hierover buigen en – indien nodig bevonden – een compensatie voorstellen. De cliëntenraad is, ondanks dat het proces voor hen te lang duurde, blij met deze stap.

Lemeer: “Wij vinden het positief dat UWV, anders dan de Belastingdienst, zelf verantwoordelijkheid neemt voor het veroorzaakte leed. Zonder druk van de politiek.” Toch stapt voorzitter Lemeer dus op. “Ik vind dat UWV niet alle juridische mogelijkheden benut heeft. Een overheid moet de burger beschermen en de burger moet op de overheid kunnen bouwen en vertrouwen. Dat is niet gelukt, en daar heb ik moeite mee.”

Het UWV zegt in een reactie het ‘heel jammer’ te vinden dat Lemeer zijn functie neerlegt. “Hij zet zich al jaren in voor de belangen van de klanten van UWV en zijn scherpe en kritische blik wordt door ons zeer gewaardeerd. De cliëntenraad vervult een belangrijke rol, en de adviezen worden dan ook zeer serieus genomen door UWV”, laat de woordvoerder weten.

Hij vervolgt: “De cliëntenraad heeft er ook terecht en herhaaldelijk op gewezen dat mensen door de herbeoordelingen soms in moeilijke situaties kunnen belanden, zowel psychisch en emotioneel als financieel. UWV is daarom inderdaad gestart met een Meldpunt Herstelactie. UWV erkent dat dit te lang heeft geduurd, maar is hier nu intensief mee bezig.”

