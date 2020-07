Akkoord bij Tata Steel, stakingen voorbij

Er zullen tot oktober 2026 geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel Nederland. Hoogstwaarschijnlijk gaan er op korte termijn ook geen duizend banen verloren. Tata gaat investeren in zijn vestiging in IJmuiden (het voormalige Hoogovens) en zal zijn andere bezittingen in Nederland, zoals de buizenfabriek in Oosterhout, in principe niet verkopen. Tata zal ook geen werkzaamheden uitbesteden die het nu nog zelf verricht.

Dat zijn de hoofdlijnen van een akkoord dat de directie van Tata Steel Nederland heeft gesloten met de vakbonden. De bonden hebben daarop hun stakingsacties vrijdagochtend opgeschort. De afgelopen maand legden diverse bedrijfsonderdelen het werk tijdelijk neer. Het waren de eerste stakingsacties bij het staalbedrijf in 28 jaar. De leden van de vakbonden moeten nog wel stemmen over het akkoord. Dat gebeurt waarschijnlijk komende week en dan digitaal.

De onrust in IJmuiden begon in november vorig jaar toen Henrik Adam, directeur van Tata Steel Europe (TSE), de contouren van een reorganisatieplan bekendmaakte. Er zouden bij TSE’s staalbedrijven in Nederland en Groot-Brittannië 3000 banen moeten verdwijnen, waarvan 1600 in Nederland. Later werd dat bijgesteld tot respectievelijk 1250 en circa 1000 banen.

Vertrek topman

De onrust wakkerde in mei aan na het vertrek van Theo Henrar, de directeur van Tata Steel Nederland. Volgens de bonden was Henrar de laan uit gestuurd, omdat hij zich verzette tegen de reorganisatieplannen van TSE. Volgens TSE was Henrars vertrek ‘in onderling overleg tot stand gekomen’.

Begin juni legden de bonden een serie eisen neer bij de directie en gingen zij over tot stakingen. Een bevredigende uitleg over het vertrek van Henrar hebben zij, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis, niet gehad. TSE bleef bij zijn eerdere verklaring. Maar veel andere eisen van de bonden, die werden gesteund door de centrale ondernemingsraad, zijn wel ingewilligd. Dat er 1000 banen verdwijnen, is ‘geen leidend principe’ meer bij de reorganisatie en gedwongen ontslagen zijn tot medio 2026 niet aan de orde. Ook houden oudere werknemers het recht om 50 procent minder te werken met behoud van pensioenopbouw en van 77 tot 90 procent van hun loon.

Dat alles wil niet zeggen dat er bij het voormalige Hoogovens, dat vanwege de lage staalprijzen en de coronacrisis moeilijke tijden doormaakt, geen banen verdwijnen. Die verdwijnen er waarschijnlijk wel. Maar als dat gebeurt, geschiedt dat via natuurlijk verloop, overplaatsingen of het niet vervullen van openstaande vacatures.

Onduidelijk is nog of de Britse en Nederlandse tak verder in elkaar worden geschoven, een streven van TSE waar de bonden zich tegen verzetten. Over die integratie wordt over twee maanden beslist. De directie heeft verder beloofd om een plan te maken voor de toekomst van de Nederlandse poot: daarin komt te staan hoeveel en waarin Tata gaat investeren, hoe het zijn uitstoot van CO2 gaat beperken en hoe het andere milieuproblemen zal aanpakken.

De bonden, de centrale ondernemingsraad en de directie van Tata Steel Nederland reageerden allen verheugd op het akkoord. Bij de onderhandelingen die vrijdagochtend rond de klok van 01.45 uur werden afgerond, is ook een vertegenwoordiging van TSE betrokken geweest. TSE staat achter het akkoord.

