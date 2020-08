Airbnb doet een gooi naar de beurs om verder te groeien

Het was al langer het plan en nu lijkt het er dan van te komen: woningverhuurwebsite Airbnb gaat een gooi doen naar een beursnotering. Het digitale platform dient daar voor nog deze maand een aanvraag in. Al voor de jaarwisseling moet het zover zijn, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

“Een hele logische stap”, zegt Koen Frenken, hoogleraar innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in platforms als Airbnb, Uber en Booking.com. Hij denkt dat een beursgang Airbnb vooral financieel sterker en onafhankelijker moet maken: “Als je niet op de beurs bent, ben je van een paar grote jongens afhankelijk. Straks kunnen ze aandelen uitschrijven die iedereen kan kopen zodat het bedrijf wellicht nog sneller kan groeien.”

Op het verhuurplatform zijn nu al miljoenen privé-accomodaties te huren in tienduizenden steden en dorpen over de hele wereld. Frenken verwacht dat Airbnb zijn beursnotitie zal aanwenden om het aanbod van zijn diensten uit te breiden. “Als restaurants en musea zich ook aansluiten op hun reserveringssysteem dan is dat een enorme markt voor Airbnb. Ze willen hét adres zijn voor alles wat reserveerbaar is voor op reis.”

Gedurfde stap

Dat Airbnb juist nu een aanvraag doet voor een beursnotering is wel gedurfd. Juist in de branche waar het reserveerplatform actief is – reizen, verplaatsen, toerisme – zijn door corona de allerzwaarste klappen gevallen. Vanaf 11 maart, het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het virus uitriep tot een pandemie, begon de ellende voor Airbnb. Door de reisbeperkingen kon er bijna geen huis, appartement of kamer worden ge- of verhuurd.

Begin mei schreef topman Brian Chesky in een brief aan zijn personeel dat de coronacrisis een kwart van de medewerkers zijn baan ging kosten. Dat zijn 1900 mensen in 24 landen. De verwachting is dat de omzet dit jaar nog niet de helft zal zijn vergeleken met de omzet vorig jaar. Het bedrijf stond er juist goed op omdat het als een van de weinige online platforms regelmatig winst wist te behalen, maar in de eerste negen maanden van vorig jaar werd 322 miljoen dollar verlies geleden, volgens The Wall Street Journal. Om nog erger te voorkomen werd 2 miljard dollar opgehaald bij investeerders. De geschatte waarde van Airbnb – belangrijk bij een beursgang – daalde naar 18 miljard dollar, waar dat in 2017 nog 31 miljard dollar was. Maar de wens om naar de beurs te gaan werd, hoewel vertraagd, nooit losgelaten.

‘Overtoerisme’

Inmiddels trekt het aantal boekingen weer aan. Begin juli lag het aantal reserveringen alweer op het niveau van voor corona, stelde het internetbedrijf. In toeristische steden als Barcelona, Venetië en Amsterdam wordt daar met gemengde gevoelens naar gekeken. Het geluid van rolkoffers door de straten betekent aan de ene kant inkomsten, maar wordt ook ervaren als ‘overtoerisme’ en oneerlijke concurrentie voor hotels. In Nederland wil men strenger omgaan met vakantieverhuur door particulieren. Zo hebben steden als Amsterdam en Utrecht dit jaar een vergunningenstelsel aangekondigd die overlast door Airbnb-toeristen moet verminderen.

Onzeker is volgens The Wallstreet Journal nog of het streven van een beursnotering voor het nieuwe jaar gaat lukken. Beursgangen worden regelmatig op het laatste moment afgeblazen als het sentiment op de handelsvloeren ongunstig is. Nu het virus nog niet is gaan liggen, is vooruitblikken lastig. Frenken is desondanks optimistisch over Airbnb: “In tegenstelling tot andere grote platforms zoals Uber en Deliveroo werd Airbnb al snel winstgevend. Ze hebben een solide business-model en een wereldwijd merk dat zich richt op het delen van ervaringen. En, anders dan bij bijvoorbeeld Booking, hebben mensen meer een gevoel bij Airbnb.”

