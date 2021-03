AEX-index breekt record met hoogste slotstand ooit

De AEX-index op de Amsterdamse beurs is dinsdag voor het eerst sinds september 2000 boven de 700 punten gesloten. Daarmee naderde de Nederlandse beursgraadmeter zijn hoogste slotstand ooit.

De hoofdindex aan het Damrak eindigde op 701,12 punten, goed voor dagwinst van 0,5 procent. Dat is net iets minder dan op het hoogtepunt van de internethausse begin deze eeuw. Op 4 september 2000 sloot de AEX op 701,56 punten. In die tijd werd ook de hoogste koers ooit bereikt van 703,18 punten. Na het uiteenspatten van de internetzeepbel van toen ging de koers hard omlaag en bereikte de AEX in maart 2003 een dieptepunt van 218,44 punten.

De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zorgen de laatste tijd voor optimisme bij beleggers. Afgelopen jaren zijn de beurskoersen daarbij ook al flink omhooggegaan. De coronapandemie zorgde aanvankelijk wel voor een dip, maar die werd binnen afzienbare tijd weer weggewerkt.