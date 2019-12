Advocaten: vertrek van Snel is niet de oplossing

Ze zijn er niet zo mee bezig, met het vertrek van staatssecretaris Menno Snel van financiën. Voor de cliënten van advocaat Eva González Pérez uit Eindhoven gaat hoe dan ook het gewone leven door. Ze gaan naar het werk, doen boodschappen, brengen hun kinderen naar school. En ondertussen wachten ze op een oplossing voor de tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag die ze jarenlang onterecht terug hebben moeten betalen of nog steeds betalen.

Die oplossing is volgens de cliënten van González Pérez niet per se dichterbij nu de staatssecretaris is afgetreden, zegt de advocaat. “De kern van het probleem zit volgens hen bij de Belastingdienst. Het zou veel mensen bij de Belastingdienst sieren als ze zouden opstappen. Dat zou de juiste stap zijn.” Snel wordt verweten informatie achter te hebben gehouden, maar volgens González Pérez is hij niet de hoofdschuldige als het gaat om de gebrekkige informatievoorziening. “De Belastingdienst is de dienst die de informatie moet verstrekken. Daar is Snel van afhankelijk geweest. Ik denk niet dat het zijn bedoeling is geweest op de Tweede Kamer onjuist te informeren.”

Snel was van goede wil, zag ook advocaat Jacqueline Nieuwstraten. “Hij was wel iemand die tot een oplossing probeerde te komen.” Ook de cliënten van Nieuwstraten betaalden te veel kinderopvangtoeslag terug, maar over hun zaken gaat het tot nu toe niet of nauwelijks. Het gaat om mensen die toeslagen terugbetalen die ze in bijvoorbeeld 2007of 2008 hebben ontvangen. Dat is nog voor het omstreden fraudeteam van de Belastingdienst van start ging en mensen onterecht als fraudeur aanwees. “Hoe heeft het in het begin al zo fout kunnen gaan”, wil de Rotterdamse advocaat weten.

Maar dat antwoord, benadrukt Nieuwstraten, komt er alleen als er straks een staatssecretaris zit met verstand van zaken. Iemand met managementkwaliteiten, die ambtenaren kan opleggen: nou ga je doen wat ik zeg. “Straks wordt staatssecretaris nummer vier op dit dossier gezet. Is die dan wel volledig ingelezen? In mijn optiek moet er ook een oplossing komen voor de mensen die hun kinderopvangtoeslag uit bijvoorbeeld 2008 onterecht terug moeten betalen. Gebeurt dat niet, dan blijven deze mensen de pijn nog heel lang voelen.”

Een aantal cliënten van González Pérez heeft inmiddels een deel van het betaalde geld terug. Maar daarmee is de kous nog niet af. “Naast het terugbetaalde geld krijgen cliënten ook een schadevergoeding van 2500 euro. Maar ze zijn dan wel vijf jaar als fraudeur aangemerkt. Dat staat niet in verhouding.”

