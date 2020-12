Advies: het moet uit zijn met het gepolder rond Schiphol

Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Met die verzuchting zet oud-staatssecretaris Pieter van Geel de bestaande overlegstructuur rond Schiphol aan de dijk. Die werkt niet, stelt hij vast in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur. Hef de hele boel dan maar op.

Van Geel was om advies gevraagd nadat het overleg in de zogeheten Omgevingsraad Schiphol (ORS) zo'n twee jaar geleden volledig vastliep. In die raad zitten vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten, van omwonenden, van milieuorganisaties en ook van de luchtvaartsector. Die slaagden er zelden of nooit in om het eens te worden en dat leidde in de loop der tijd tot veel frustratie. ‘De onderlinge verhoudingen laten zeer te wensen over’, constateert Van Geel in zijn rapport. ‘Ontmoetingen leiden doorgaans eerder tot irritatie dan tot wederzijds begrip.’

Jammer, vindt Van Geel, want het grote economisch belang van Schiphol verbinden met de reductie van overlast voor omwonenden is ‘bij uitstek een onderwerp voor het traditionele poldermodel’. Maar dat model werkt alleen als ieder de gemeenschappelijke belangen ziet en compromissen wil sluiten. Dat is rond Schiphol allang niet meer het geval. En dus moet het maar zoals het kan.

Eén gezicht

Hoe dan? Door de ORS op te heffen en niet langer alle partijen aan één tafel te laten plaatsnemen. In plaats daarvan moeten de verschillende overheden volgens het advies samen aanschuiven in een ‘interbestuurlijk programmateam’. Het Rijk moet kaders stellen, ook over bijvoorbeeld de leefkwaliteit rond Schiphol, die samen met provincies en gemeente regionaal worden ingevuld.

Dat zal nog een hele klus worden, beseft Van Geel, want ook tussen Rijk en lagere overheden zijn de verhoudingen ‘verzuurd’. Maar volgens het advies is het noodzakelijk dat de overheid voortaan, als het om Schiphol gaat, naar buiten toe ‘één gezicht’ laat zien.

Voor organisaties van omwonenden, milieugroepen en ook deskundigen komt er een zogeheten maatschappelijk raad, als platform voor alle geluiden in de samenleving die de overheid in haar afwegingen zou moeten betrekken.

De bewonersdelegatie in de ORS ziet er wel iets in. “Door onderscheid te maken tussen bevoegdheden en belangen kan er ruimte ontstaan voor herstel van vertrouwen en het hoognodige draagvlak”, laat delegatievoorzitter Matt Poelmans weten. Voorwaarde is wel, voegt hij eraan toe, dat alle overheidsplannen en -maatregelen in die nieuwe raad worden beoordeeld.

Volgens Van Geel is er haast bij het invoeren de nieuwe opzet, want de vraagstukken die op tafel liggen - hinderreductie, milieu, veiligheid enzovoorts - zijn ingewikkeld en dringend.

