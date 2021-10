ABN-topman De Swaan stoot aandelen Maagdeneilanden alsnog af

De president-commissaris van staatsbank ABN Amro, Tom de Swaan, stoot zijn investering op de Britse Maagdeneilanden alsnog per direct af. Dat schrijft hij in een e-mail aan zijn collega's bij de bank.

In zijn mail biedt De Swaan zijn collega's zijn 'welgemeende excuses’ aan, en noemt hij het 'zeer vervelend dat de bank door mijn toedoen op deze manier in het nieuws is gekomen'. De Swaan snapt heel goed dat de constructie vragen oproept in de huidige tijdgeest, schrijft hij. De topbankier investeerde in een safari-concern van een oud-collega ‘die iets goeds wilde doen voor de lokale economie in Tanzania’, maar die investering verliep via een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden. De Swaan voegt er wel aan toe dat ‘de investering niet is bedoeld voor belastingontwijking of erger’.

Zondag berichtten Trouw, het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico over een netwerk van ruim veertig Nederlandse investeerders in dit belastingparadijs, waartoe onder meer De Swaan en CDA-leider Wopke Hoekstra behoorden. Hun aanwezigheid op de Maagdeneilanden bleek uit onderzoek naar de zogeheten Pandora Papers, een nieuw lek van documenten uit verschillende belastingparadijzen.

ABN Amro wilde aanvankelijk niet reageren op vragen van Trouw over het zakelijke belang van De Swaan. Nu geeft de bank toe dat De Swaans investering ‘schuurt met de tijdgeest’. Voor topbankiers ligt een belang op een belastingparadijs erg gevoelig. Banken staan onder grote druk om hun klanten te controleren op het gebruik van dit soort belastingconstructies.

De afgelopen jaren hebben zowel ABN Amro als ING honderden miljoenen aan boetes moeten betalen toen bleek dat zij deze klantcontroles nalatig uitvoerden. Vandaar dat De Swaan zich in zijn mail met name richt tot collega's die ‘terechte vragen stellen bij dergelijke bedrijfsconstructies'. Hij stelt zijn belang direct af te stoten en deze te schenken aan de oprichters van het safaribedrijf. Zo is volgens hem ‘eens te meer duidelijk wat de bedoeling van deze investering is geweest’, schrijft hij. Hoeveel zijn geschonken aandelen op dit moment waard zijn, is niet bekend.

