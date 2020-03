‘ABN schikte heimelijk met Italië in 2010'

ABN Amro schikte in 2010 voor een onbekend miljoenenbedrag met de Italiaanse overheid. Italië had destijds een ‘vergevorderd’ onderzoek lopen naar mogelijke belastingfraude door Fortis, de bank waarmee staatsbank ABN Amro toen net was gefuseerd. Fortis zou de Italiaanse fiscus tussen 2004 en 2008 veel belastinginkomsten hebben gekost.

Dat blijkt uit overheidsdocumenten en e-mailverkeer die journalistiek platform Follow The Money bemachtigde op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het bedrag van de heimelijke schikking is weggelakt. Op basis van juridische voorzieningen in jaarverslagen uit die tijd, schat Follow the Money het bedrag tussen de 100 en 300 miljoen euro.

De onthulling komt een paar weken nadat justitie in Duitsland een onaangekondigde inval deed bij een ABN Amro-kantoor in Frankfurt. De reden: een onderzoek naar dezelfde soort praktijken als waarvan Fortis tien jaar geleden werd verdacht in Italië. In november kwamen Duitse opsporingsambtenaren ook al langs in Frankfurt, zij het toen wel aangekondigd.

De vermeende fraude draait om de belasting die aandeelhouders moeten betalen over de dividend die zij jaarlijks ontvangen. Die dividendbelasting kunnen zij in sommige gevallen terugkrijgen van de fiscus. Met een ingewikkeld opgezet handelsschema tussen telkens minstens drie verschillende partijen, wist een grote groep investeerders hetzelfde belastingbonnetje meerdere keren terug te claimen bij de fiscus van het desbetreffende land.

CumEx-handel

Vooral Duitsland, maar ook Denemarken, België en Italië zouden ieder zo miljarden euro’s zijn misgelopen in het eerste decennium van deze eeuw. De truc was om grote aandelenpakketten net vóór, en net ná de dividenduitkering onderling te verhandelen. Door het heen en weer kaatsen van de aandelen ontstonden meerdere momenten om belasting terug te vragen, terwijl de daadwerkelijke belasting maar één keer betaald was.

Dit heet CumEx-handel (naar de Latijnse vertaling van ‘voor’ en ‘na’). In Duitsland is dit sinds 2011 een stuk moeilijker gemaakt door een wetswijziging, maar pas in 2017 werd duidelijk hoe groot en wijdverbreid de schade was die het land erdoor opliep. De Franse krant Le Monde noemde het ‘de overval van de eeuw’.

Momenteel lopen er verschillende rechtszaken, onder meer tegen een betrokken advocaat die financiële instellingen hierover adviseerde. In Bonn begon vorig jaar de rechtszaak tegen twee Engelse ex-bankiers die Duitsland samen 450 miljoen euro afhandig zouden hebben gemaakt met CumEx-handel. Volgens Follow the Money wezen ze tijdens de behandeling van die zaak ook op de rol van Fortis en ABN Amro.

