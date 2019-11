ABN en Rabobank houden spaarrente boven nul

Het meest stellig om de spaarrente boven nul te houden is ABN Amro. De bank beloofde geen negatieve spaarrente te zullen rekenen voor tegoeden tot 100.000 euro. Een harde toezegging, die circa 95 procent van de klanten vrijwaart van negatieve rente.

Rabobank is minder uitgesproken en stelt geen garanties te geven, maar is geen voorstander van het klanten laten betalen voor het stallen van spaargeld. “Een negatieve spaarrente is ongewenst, laat dat duidelijk zijn. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen”, zegt een woordvoerster.

Volgens econoom en auteur Robin Fransman, als chef financiële sector verbonden aan adviesbureau De ­Argumentenfabriek, kunnen banken zulk soort beloftes best doen: “Tuurlijk kunnen ze dat zeggen. Maar het gaat wel ten koste van hun marge.”

Fransman denkt dat ‘de nul houden’ wat betreft de spaarrente pas een probleem wordt voor banken als de winst onder druk komt te staan. “Dat zal de toezichthouder aangeven, al zullen banken daar niet op wachten.”

Dat de ene grootbank meer uitgesproken is dan de andere over de spaarrente, kan volgens Fransman aan van alles liggen. “Als ING net een werkgroep aan het werk heeft gezet om uit te zoeken wat hierin de mogelijkheden zijn, dan ga je daar nu geen uitspraken over doen.”

Tarieven

Dat twee banken er nu toch iets over zeggen heeft mogelijk te maken met een op handen zijnde deal over de rentetarieven tussen de banken en het ministerie van financiën. Volgens Het Financieele Dagblad zou een akkoord voor kleine spaarders nog voor Sinterklaas bekend worden gemaakt.

De Consumentenbond riep minister Hoekstra van financiën eerder op om negatieve spaarrente te verbieden.

Volgens de Rabobank kan de spaarrente niet los gezien worden van bredere economische ontwikkelingen. Het verlagen van rentes speelt sinds 2014 toen de Europese Centrale Bank (ECB) besloot om de depositorente onder de psychologische grens van beneden nul te brengen.

Dit is het tarief waartegen de banken overtollige reserves stallen bij de centrale bank. Sindsdien stuurt de ECB de negatieve rente steeds ietsje meer in de min: in september werd de rente verlaagd naar -0,5 procent. De gedachte erachter: de economie aanjagen; bedrijven zullen eerder investeren als geld lenen goedkoper is.

Consumenten ontspringen de dans vooralsnog, al gaan de spaarrentes bij de banken wel al een tijd omlaag. ABN Amro verlaagde de spaarrente onlangs nog tot 0,01 procent. Bij Rabo krijgt de spaarder 0,03 procent rente.

Betalen

Dat versterkt de vrees die al lang in de lucht hangt: dat gewone spaarders vroeg of laat zullen moeten betalen voor het stallen van hun spaargeld bij een bank. En zo gek is dat volgens Fransman niet. Hij liet eerder in deze krant optekenen dat geld bewaren voor een bank zo makkelijk niet is en bovendien geld kost. Een bewaartoeslag is volgens hem dan niet onredelijk.

De banken rekenen aan diverse grote zakelijke klanten wel al langer een negatieve rente. Bij ABN Amro en ING moeten ook mensen met zeer grote bedragen op hun bankrekening rente betalen over het geld dat ze bij de bank stallen.

En daar hebben burgers en consumenten volgens Fransman wel degelijk last van: “Natuurlijk hebben wij daar uiteindelijk mee te maken. Het gaat immers ten koste van de winst van het bedrijfsleven en die rekening komt toch ergens weer in de samenleving terecht.”

