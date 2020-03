ABN Amro: Wereldeconomie weer een tandje lager

De wereldeconomie gaat ‘een nieuwe fase in’ door het voortwoekerende nieuwe coronavirus. Dat stelt ABN Amro, die rekent op een milde recessie voor de Eurozone in de eerste helft van dit jaar. En dat is alleen nog voor het scenario dat het virus zich niet in nog meer landen vestigt, zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen.

Zij doet die uitspraken een dag nadat de koepel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, een grote en onverwachte renteverlaging aankondigde. Dat is specifiek vanwege de corona-dreiging en bedoeld om de economie aan te jagen. Voor consumenten en bedrijven is het nu goedkoper om geld te lenen en minder lucratief om te sparen. Donderdag verlaagde ook de Canadese centrale bank haar rentetarief. Het Internationaal Monetair Fonds zei miljarden dollars klaar te hebben liggen voor landen die economische schade ondervinden.

Phlippen verwacht dat de Europese Centrale Bank binnenkort ook met nieuwe renteverlagingen en andere stimulerende maatregelen komt. De analisten van ING zijn iets terughoudender, maar sluiten ook een kleine renteverlaging in Europa niet uit.

Volgens Phlippen is het sentiment vooral in de laatste week van februari omgeslagen. “Tot die tijd rekenden analisten op een tijdelijke dip in de Chinese economie, en één die maar een beetje door zou werken in de rest van de wereld. Maar toen verspreidde het virus zich ineens buiten China.”

Overheden treden hard op om die verspreiding tot stilstand te brengen, zegt ze. “Japan sluit scholen, in Nood-Italië gaat zelfs een gebied van 50.000 mensen op slot.” Gisteren maakte Italië bekend al haar scholen en universiteiten tot half maart dicht te doen. “Dat soort maatregelen hakt er economisch hard in.”

In getroffen gebieden loopt vooral de vraag naar diensten hard terug. Japan heeft hard te leiden van teruglopend Chinees toerisme. “En in Rome – een stad die best ver van de geplaagde gebieden in Noord-Italië afzit en niet eens een besmettingshaard heeft – zijn maar liefst 90 procent van de hotelovernachtingen geannuleerd.” Dat zijn precies het soort consumentenreacties die beleggers en analisten zorgen baren. En de gebieden waar dit nu speelt – naast Italië ook Japan, Singapore en Zuid-Korea – zijn volgens ABN Amro goed voor 8 procent van de wereldeconomie. Dat alles zorgt voor een sterkere en langduriger rem op die wereldeconomie dan ABN tot nu toe aannam, zo staat in een analyse op haar site. Zij is dan ook blij met de renteverlaging van de Amerikaanse centrale bankenkoepel. Beurshandelaren schrokken juist – ‘blijkbaar gaat het economisch dermate slecht dat dit nodig is’ – en zetten hun aandelen in de uitverkoop. De drie grote beursindices in Amerika, Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq, gingen allemaal met zo’n drie procent onderuit. Later herstelde dat zich weer enigszins.

De wereldeconomie blijkt een zeer kwetsbare patiënt

Als het coronavirus hardnekkig is, kan de helft van de economische groei dit jaar verdampen, waarschuwt de Oeso. ‘Overheden moeten nu ingrijpen om de pijn te verzachten.’