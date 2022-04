ABN Amro waarschuwt: er is te weinig personeel om alle zonnepanelen en waterpompen te installeren

Windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Ze zijn de komende jaren wereldwijd keihard nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en zo de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

Maar al die duurzame energieoplossingen zullen dan wel eerst moeten worden gebouwd en geïnstalleerd. En daar wringt de schoen: er is veel te weinig technisch personeel om de energietransitie in goede banen te leiden. Het tekort aan deze vakmensen groeit ook nog eens snel. Het aantal onvervulbare vacatures voor personeel dat van belang is bij de energietransitie liep de afgelopen anderhalf jaar gestaag op: van 15 procent eind 2020 naar 36 procent op dit moment.

Dat blijkt uit een eigen analyse van ABN Amro. De bank houdt een uitgebreide lijst bij van beroepen die van belang zijn bij de energietransitie; daar staan bijvoorbeeld monteurs, installateurs en veel functies in de bouwsector op. De personeelstekorten zijn daar nog een stuk hoger dan elders in de maatschappij. Gemiddeld ligt het aantal onvervulbare vacatures op 21 procent, becijfert de bank. Dat is trouwens een recordniveau sinds ABN Amro in 2017 met dit soort analyses startte. Op de hele arbeidsmarkt is dus sprake van grote krapte.

Monteurs van zonnepanelen

“Het tekort aan gekwalificeerd personeel vormt een sterke beperkende factor in een verdere versnelling van de energietransitie”, concludeert de bank dan ook. Zeker ook omdat in sommige essentiële functies de krapte nog veel groter is dan bij het gemiddelde energietransitie-beroep. Zo is voor een vacature als monteur van zonnepanelen in bijna 60 procent van de gevallen niemand te vinden. “Ook is het moeilijk om aan installateurs te komen, terwijl hun specifieke kennis en vaardigheden cruciaal zijn bij de aanleg van bijvoorbeeld warmtepompen of zonnepanelen.”

Maar hoe vind je dan toch snel extra mensen? De bank wijst onder meer op een initiatief in Groningen, waar het UWV mensen met een uitkering in drie maanden opleidt tot installateur van zonnepanelen. Ook bracht het uitkeringsinstituut de baankansen rondom de energietransitie al in kaart. Dat soort initiatieven zijn broodnodig en moeten er meer komen, schrijft ABN Amro. “Om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen, moet zo snel mogelijk aan meer oplossingen worden gewerkt die het tekort aan personeel dempen.”

