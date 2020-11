ABN Amro snijdt hard in zijn personeelsbestand; duizenden banen verdwijnen

Uit kostenbesparing grijpt ABN Amro hard in op zijn personeelsbestand: de komende vier jaar schrapt de bank zo’n 2700 banen. Het gros van de klappen valt in Nederland, al is nog onduidelijk hoeveel precies. ABN gaat er zelf vanuit dat het aantal gedwongen ontslagen beperkt blijft. Veel van de betreffende werknemers zullen voor 2025 met pensioen gaan, zo maakte de bank maandagochtend bekend.

Toch blijven het grote aantallen, zegt Aletta Bulsink van vakbond CNV, die verwacht dat veel mensen nu met een knoop in hun buik naar hun werk gaan. Het scheelt volgens Bulsink wel dat de ontslagronde nog vier jaar duurt, zodat werknemers zich vast kunnen omscholen. Ook kan het schelen dat de bank nog altijd voor meer dan de helft in handen is van de staat, waardoor het een voorbeeldfunctie zou moeten hebben in het omgaan met getroffen werknemers. Pas volgend jaar wordt bekend hoe de precieze maatregelen eruit zien.

De aangekondigde reorganisatie is, op zijn zachtst gezegd, de minst positieve boodschap uit de langverwachte strategiewijziging die ABN nu presenteert. De bank vond het al langer tijd om richting te kiezen. De nieuwe strategie zorgt voor ‘een duidelijk profiel en focus’, zegt bestuursvoorzitter Robert Swaak.

Risicovolle klanten uit het buitenland

Duurzaamheid, dat is hoe ABN eruit wil springen in de wereld van de grootbanken. Per 2024 moet een derde van alle uitstaande leningen en beleggingen duurzaam zijn, waar dat nu nog een vijfde van het totaal beslaat. Om ‘zelf het goede voorbeeld te geven’ verplaatst de bank zijn huidige hoofdkantoor van de Amsterdamse Zuidas naar Amsterdam Zuid-Oost, vlakbij station Bijlmer. Daar heeft ABN al een pand, en na een grondige verbouwing wordt dat volgens het bestuur een ‘icoon van duurzame huisvesting’. Het huidige glazen hoofdkantoor verkoopt de bank volgend jaar, om het terug te huren totdat het nieuwe hoofdkantoor klaar is. De verkoop levert naar verwachting winst op.

Een tweede aspect van de strategiewijziging is het stoppen met risicovolle klanten in het buitenland. Leningen verstrekken aan grondstofhandelaren en andere grote zakenklanten in verre landen is lucratief, maar die sector kent ook veel fraudeschandalen en faillissementen. En dat teerde de afgelopen jaren nogal in op de kredietvoorzieningen die ABN daardoor moest treffen. Om die gederfde inkomsten goed te maken, wil de staatsbank meer inzetten op vermogende klanten in Nederland.

Tot slot moeten de kosten omlaag, onder meer met die reorganisatie. Het banenverlies kan uit door het management te ‘centraliseren’ en de boel verder te digitaliseren. Net als Rabobank en ING blijft ook ABN kantoren en filialen sluiten, nu klanten vaker digitaal bankieren. Wel zegt de bank ‘digitale coaches’ te blijven aanbieden, om mensen te blijven ondersteunen met bankvragen. Door de besparingen moeten de jaarlijkse kosten vanaf 2024 zo’n 700 miljoen euro lager uitkomen. ABN worstelt al langer met hoge kosten. In 2019, voor de crisis dus, kostte het de bank gemiddeld 61 cent om één euro aan omzet te maken. De bank had zichzelf als doel gesteld om dat getal niet boven de 58 cent uit te laten komen.

Het presenteren van een nieuwe strategie is het eerste grote wapenfeit van de eerder dit jaar aangetreden bestuursvoorzitter Swaak. Beleggers leken daar evenwel niet direct warm voor te lopen: het ABN-aandeel moest maandagochtend direct 5 procent inleveren.

