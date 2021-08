ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie

Justitie heeft ABN Amro als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting. Ook heeft de bank 79 miljoen euro apart gezet in verband met een Duitse zaak rond belastingfraude met dividenden. ABN maakte melding van de twee zaken in zijn toelichting op de resultaten van het tweede kwartaal.

Belastingtruc om een paar keer dividendbelasting terug te vragen

ABN Amro-topman Robert Swaak meldde dat het om twee verschillende zaken gaat. Over de Nederlandse zaak, die betrekking heeft op de periode 2009 tot 2013, laat ABN Amro niet veel los. Het gaat waarschijnlijk om een oude zaak rond Morgan Stanley. Die Amerikaanse zakenbank kreeg vorig jaar in een beroepszaak te horen dat het nog miljoenen euro’s moest terugbetalen aan de Nederlandse fiscus vanwege het onterecht terugvorderen van dividendbelasting. ABN Amro is naar eigen zeggen verdachte in verschillende transacties in deze zaak. De bank sluit niet uit dat de kwestie financiële consequenties gaat hebben.

In Duitsland wordt ABN Amro genoemd in een onderzoek naar een belastingtruc waarbij banken beleggers de mogelijkheid gaven om meermaals dividendbelasting terug te vragen, terwijl die maar één keer was betaald. ABN Amro heeft geld apart gezet omdat het mogelijk nog bedragen moet terugbetalen. De bank heeft ook verschillende claims aan zijn broek gekregen. De bank denkt dat die claims geen kans van slagen hebben, maar zeker is dat niet. Volgens de bank is ook nog niet duidelijk hoe de Duitse justitie de zaak zal aanpakken en of dit gevolgen heeft voor ABN Amro.

Tekortschieten bij het tegengaan van witwassen

Eerder dit jaar schikte ABN Amro voor 480 miljoen euro met het OM vanwege het tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Daarmee kwam een eind aan het strafrechtelijk onderzoek naar structurele gaten in anti-witwascontroles van ABN Amro. Het OM doet nog wel onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm. Volgens ABN Amro werken er inmiddels 4600 mensen bij de bank die zich bezighouden met het screenen van klanten en hun transacties. Dat is bijna een kwart van het totale personeelsbestand.

De bank is nog in een ander dossier verwikkeld: klachten over woekerrentes op kredieten die bij klachteninstituut Kifid binnenkwamen. Van deze doorlopende kredieten met variabele rente gaf het concern er naar schatting tienduizenden uit in de periode waarvoor Kifid de bank vermaande. Consumentenbond Claimservice kondigde in maart aan voor die leningen een miljoenenclaim bij de bank in te dienen. Er zijn nu gesprekken gaande tussen de claimclub en de bank om de mogelijkheden van een compensatieregeling te onderzoeken.

Extra economische ontwrichting

Financieel gezien draaide ABN Amro een goed kwartaal: het haalde een nettowinst van 393 miljoen euro, al kwam die voor een flink deel uit eenmalige baten, zoals de verkoop van een bedrijfsonderdeel en de verkoop van een groot pakket leningen. Prettig voor ABN Amro was dat het voor 79 miljoen euro kon ‘ontstroppen’: leningen die eerder als oninbaar werden beschouwd, worden nu toch terugbetaald.

Volgens Swaak houdt de Nederlandse economie houdt, mede door alle overheidssteun, relatief goed stand in de crisis. Hij denkt niet dat nieuwe varianten van het coronavirus nog zullen leiden tot extra economische ontwrichting of nieuwe problemen bij de bank. Last had de bank wel van de lage rentestand. De rente-inkomsten – het verschil tussen de rente op leningen die de bank ontvangt en de rente die hij aan klanten betaalt – daalde van 1,5 miljard euro in het tweede kwart van vorig jaar naar 1,3 miljard euro in het afgelopen kwartaal.

Ondanks de aanwas van medewerkers die klanten en transacties controleren, zullen er, zoals eerder werd aangekondigd, zo’n 2700 arbeidsplaatsen verdwijnen. ABN Amro zag zijn hypotheekportefeuille groeien, maar zag de vraag naar zakelijke kredieten niet toenemen. Swaak verwacht dat dat laatste wel gaat gebeuren als de overheid stopt met het geven van coronasteun aan bedrijven. ABN gaat verder zijn internetdochter Moneyou weer optuigen. Niet als internetbank, maar als goedkope hypotheekverstrekker.

