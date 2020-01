ABN Amro loost klanten buiten Europa

Bij ABN Amro is geen plaats meer voor klanten die niet in Europa wonen. De bank heft de laatste rekeningen van de 15.000 klanten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), een zone die het overgrote deel van Europa ­bestrijkt, begin dit jaar op. Deze ­afgestoten groep internationale klanten is niet alleen relatief duur, maar brengt ook risico’s op boetes met zich mee, meldt ABN Amro in een verklaring.

Zo wijken de wetten en regels voor financiële producten in bijvoorbeeld Brazilië, Indonesië of Thailand steeds meer af van de Nederlandse standaarden, bijvoorbeeld bij het beoordelen van kredietaanvragen. Dat stelt Geert van der Varst, woordvoerder van de bank.

Complexer

Als ABN Amro financiële producten aanbiedt aan klanten in het buitenland, moeten ze aan zowel de Nederlandse als de lokale wet- en regelgeving voldoen. “Maar dat wordt steeds complexer. In veel landen wijkt het financiële beleid steeds verder af van de Nederlandse regels en dat veroorzaakt risico’s op het overtreden van de wet”, verklaart Van der Varst. Ook kost het ABN Amro veel tijd en geld om veranderingen in het beleid van landen wereldwijd te volgen, zegt hij. “We kiezen er simpelweg voor om te focussen op Europa. De Nederlandse wet- en regelgeving is eenvoudiger te verenigen met landen binnen de EER.”

Eind 2016 ontving de eerste groep internationale klanten een brief van de bank waarin hun afscheid werd aangekondigd. Ze kregen zes maanden de tijd om hun producten over te sluiten naar een andere bank. Begin 2020 moeten alle klanten buiten de EER zijn vertrokken.

Betaalrekening bij emigratie

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. ABN Amro ontvangt nog altijd klachten van de in het buitenland woonachtige klanten, die hun gedwongen vertrek zo veel mogelijk proberen te dwarsbomen. Het gaat vooral om Nederlanders die hun betaalrekening na hun emigratie aanhielden, bijvoorbeeld voor het storten van pensioengeld en AOW, en betalingen in Nederland via internetbankieren.

Klanten uit onder meer Thailand en Nieuw-Zeeland beklaagden zich bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) en stellen dat de bank de relatie niet mag beëindigen op basis van de vermelde redenen. Ook discrimineert ABN Amro klanten op basis van hun woonlocatie, vinden de consumenten. Maar Kifid oor­deelde vorig jaar anders. Van de bank kan niet worden verwacht dat zij onevenredige kosten maakt of risico’s neemt om een betaalrekening voor een consument buiten de EER voort te zetten, stelt de geschillencommissie.

Klanten die geen geschikte alternatieve bank kunnen vinden, kunnen voor hulp aankloppen bij ABN Amro, zegt Van der Varst. “Uiteindelijk moeten ze vaak toch echt een rekening bij een lokale bank in het buitenland openen.”

