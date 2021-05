ABN Amro lijdt verlies door witwasboete en keldert op de beurs

Een ‘bescheiden verlies’ van 54 miljoen euro, daarmee sluit ABN Amro het eerste kwartaal van dit jaar af. Eigenlijk zou de nettowinst 426 miljoen euro hebben bedragen, ware het niet dat de staatsbank vorige maand moest schikken met het Openbaar Ministerie voor het niet naleven van de wettelijk verplichte inspanningen om klanten te controleren op witwaspraktijken.

Inmiddels heeft ABN die schikking van 480 miljoen euro weggeslikt, en kan ze zich volgens bestuursvoorzitter Robert Swaak weer op de toekomst richten. Hij zegt volledig gecommitteerd te zijn aan een ‘gematigd risicoprofiel’ – jargon voor ‘minder ruige grootzakelijke klanten’. Dat brengt immers minder witwas- en frauderisico’s met zich mee. De bank is vorige zomer al begonnen met het afbouwen van het grootzakelijke klantenbestand in andere continenten. Dat was mede gedreven door een aantal grote verliezen in die portefeuille (waaronder, naar verluidt, een frauderende oliehandelaar uit Singapore).

Stoppen met dit soort leningen geeft minder risico, maar ook minder rendement. Dat merkt ABN dan ook in de renteopbrengsten. Enerzijds zijn de overgebleven uitstaande leningen minder lucratief, maar ook de spaarkant van de bank doet pijn. Op spaargeld moeten Nederlandse banken inmiddels interen: ze betalen zo’n 0 procent spaarrente aan hun klanten, terwijl de banken zelf een negatieve rente van 0,5 moeten betalen op hun eigen spaarrekening bij de Europese Centrale Bank. Dé oplossing daarvoor, het spaargeld omzetten in leningen, lukt niet altijd als er te weinig animo is voor krediet.

Stroppenpot

Een meevaller is er ook. Er kwam vermogen vrij in de zogeheten ‘stroppenpot’, de voorzieningen die banken moeten nemen voor leningen die ze misschien nooit meer terug gaan zien. In de crisis is die stroppenpot geëxplodeerd: in het eerste kwartaal van vorig jaar moest ABN 1,1 miljard euro apart zetten. Dat drukte de kwartaalwinst toen hard in het rood. Nu, een jaar later, blijkt een klein deel van die soep niet zo heet gegeten te worden. Zo’n 77 miljoen euro mag weer uit de voorzieningenbak – met die bedrijven gaat het kennelijk achteraf toch niet zo slecht.

Beleggers tonen zich evengoed ontevreden met de nieuwe cijfers die ABN woensdagochtend presenteerde. Halverwege de ochtend stond het aandeel van de bank ruim 7 procent lager. Sommige beleggers nemen het ABN overigens nog kwalijk dat de bank niet scheutig informeerde over de verdenkingen van het Openbaar Ministerie. In het jaarverslag dat de bank eerder dit jaar presenteerde stond nieuws over die verdenkingen: het OM verdacht de bank niet alleen van het niet goed controleren van klanten op witwassen, maar had daar inmiddels ook de verdenking van ‘schuldwitwassen’ aan toegevoegd. Dat is een zwaarder vergrijp, waarbij de bank van sommige klanten redelijkerwijs moet hebben geweten dat er iets niet in de haak was.

Schadevergoeding

In het jaarverslag stond dat nieuws diep weggestopt, op pagina 282. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stelde de bank dinsdag aansprakelijk voor de verliezen die beleggers daarop leden. Niet alleen had ABN het prominenter in het jaarverslag moet melden, vindt de VEB, de bank had het ook direct naar buiten moeten brengen toen zij door het OM op de hoogte werd gesteld van de zwaardere verdenking.

Nadat het nieuws enkele dagen later alsnog bekend werd, daalde beurskoers hard. In de tussentijd hebben beleggers een ABN-aandeel gekocht zonder te weten van de zwaardere verdenking, en dat neemt de VEB de bank kwalijk. De beleggersvereniging heeft nu brief gestuurd aan ABN, volgens de VEB is dat een opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie. Op eerdere vragen van de beleggers over de plaats van het nieuws in het jaarverslag had de bank ‘geen afdoende antwoord gegeven’.

