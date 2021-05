ABN Amro: Belastingschuld van 16 miljard ligt bij een relatief kleine groep ondernemers

Ongeveer 10 procent van alle Nederlandse ondernemers kon het afgelopen jaar de bedrijfsbelastingen niet of maar deels betalen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat vooral om cafébazen, restauranthouders en eigenaren van kledingwinkels; ondernemers die de zaak moesten sluiten vanwege de lockdown én hun leveranciers. Hun schuld loopt in totaal op tot 16 miljard euro.

Met name het betalen van de omzetbelasting en personeelskosten – de loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting – is vaak uitgesteld. Dat blijkt uit een onderzoek dat ABN Amro maandag publiceert. Het is voor het eerst dat ook binnen sectoren is gekeken welke ondernemers om uitstel van betaling hebben gevraagd bij de Belastingdienst.

Het aandeel restauranthouders en cafébazen is, zoals verwacht, groot. Zo heeft 100 procent van alle cafés met vijftig of meer werknemers nog een rekening bij de fiscus openstaan. Dat mag. Het demissionair kabinet heeft voor ondernemers in zwaar weer een uitstelregeling getroffen. Zij moeten hun schuld vanaf oktober 2021 wel binnen 36 maanden aflossen.

In de uitzendsector, die ook personeel levert aan horecazaken, heeft bijna de helft van de bedrijven nu een belastingschuld. Bij kledingzaken en schoenenwinkels ligt het percentage ondernemers dat om uitstel van betaling heeft gevraagd boven de 30 procent. Kledingzaken hebben gemiddeld een schuld van 91.000 euro per bedrijf. Voor schoenenwinkels ligt de gemiddelde schuld nog een stuk hoger, namelijk op 115.000 euro.

Sterke terugval van orders

Ruim één op de vijf juweliers en bedrijven die handelen in auto-onderdelen, heeft een belastingschuld. De autobranche kampt met een sterke terugval van orders, onder meer doordat de Europese auto-industrie zo’n twee maanden stil lag. Drukkerijen en bouwers van wegen, spoorwegen en tunnels hebben ook om uitstel van betaling gevraagd. Dat komt deels door corona en deels door al eerder ingezette ontwikkelingen, zoals een structureel krimpende markt voor drukkerijen en de stikstofcrisis in de bouw.

“De verschillen binnen sectoren zijn groot”, zegt hoofdonderzoeker bij ABN Amro, Franka Rolvink Couzy. “Kijk naar de retailsector, waar supermarkten en kledingwinkels onder vallen. Supermarkten draaiden een goede omzet, terwijl kledingzaken hun deuren moesten sluiten. Meer kledingzaken hebben dan ook uitstel aangevraagd. Daarom kun je over een sector bijna geen algemene uitspraken doen.”

Bij veel bedrijven kan het terugbetalen van uitgestelde belastingen een probleem worden. Zo loopt de schuld bij restaurants gemiddeld op tot negen keer de gemiddelde maandelijkse bedrijfswinst. Zouden zij deze schuld binnen de door de fiscus gestelde 36 maanden moeten terugbetalen, dan kost dat ze bijna een kwart van de winst per maand. Voor schoenenwinkels wordt de gemiddelde belastingafdracht opgevoerd tot 39 procent van de maandelijkse winst.

Eerder bleek uit de conjunctuurenquête van het CBS dat een meerderheid van de ondernemers in de horeca, cultuur, sport en recreatiesector het jaar 2020 met verlies heeft afgesloten. “Zodra deze sectoren volledig opengaan, zullen zij naar verwachting nog maanden met extra lasten blijven zitten. Voor sommigen komen daar nog de overige schulden bij die bedrijven zijn aangegaan om de lockdown door te komen”, aldus Rolvink Couzy.

Langere periode van uitstel

Naar verwachting neemt het kabinet deze week een besluit over de toekomst van de noodsteun voor ondernemers en de bijbehorende belastinguitstelregeling, die op 1 juli afloopt. Een verlenging van de huidige regeling en daarmee een langere periode van uitstel lijkt een oplossing om de ondernemers te helpen, stelt ABN Amro.

Hans Vijlbrief, staatssecretaris van financiën en fiscale zaken, maakte eind februari al bekend op zoek te gaan naar een oplossing om de getroffen groep meer tijd te geven. Kwijtschelden van de uitgestelde belasting is voor hem geen optie. Maatwerk heeft de voorkeur, waarbij de bedrijven die ‘in normale tijden’ overlevingskans hadden, meer tijd krijgen, bijvoorbeeld vijf jaar.

Vijlbrief hintte in De Telegraaf op de mogelijkheid de aflossing in de beginperiode laag te houden en later, wanneer de economie weer op stoom is, langzaam te verhogen. Een andere mogelijkheid is om de NOW-regeling voor de subsectoren die erg onder de lockdown hebben geleden, met terugwerkende kracht iets te verhogen.

