Aantal werklozen daalt tot laagste aantal sinds 2003

Het aantal werklozen blijft maar dalen. In november waren er in Nederland 251.000 mensen die geen werk hadden, maar er wel actief naar op zoek zijn. Dat komt neer op 2,7 procent van de beroepsbevolking. Sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2003 maandelijks de werkloosheidscijfers is gaan bijhouden, lag dit percentage nog niet eerder zo laag.

De werkloosheidscijfers dalen in feite al jaren, met een tijdelijke coronahobbel als uitzondering. Waren er begin 2014 nog een kleine 700.000 werklozen, vlak voor de pandemie was dat aantal tot ruim onder de 300.000 gekelderd. Het stilvallen van de economie in het voorjaar van 2020 zorgde er even voor dat de teller weer boven de 400.000 kwam, maar sinds afgelopen najaar is de trend opnieuw dalend.

Krappe arbeidsmarkt

Belangrijke factor daarbij is uiteraard dat de arbeidsmarkt op dit moment erg krap is. Bedrijven krijgen hun vacatures maar moeilijk vervuld: in de zorg, de handel en de horeca staan vele tienduizenden vacatures open. Het aantal vacatures lag eerder dit najaar al veel hoger dan het aantal werklozen. De verhouding was in september 126 op 100, en ook dat was nog niet eerder vertoond.

Toch zegt een laag werkloosheidspercentage niet alles over hoeveel mensen er daadwerkelijk aan de kant staan. Onder de groep werklozen worden alleen de mensen gerekend die actief op zoek zijn naar een baan. Zij vormen samen met alle werkenden de beroepsbevolking. Er is ook een andere manier om de arbeidsdeelname te meten. Dat is door te kijken naar de ‘netto arbeidsparticipatie’: het percentage van de mensen tussen de 15 en 75 jaar dat een betaalde baan heeft.

In deze groep werkt uiteraard lang niet iedereen: sommige jongeren studeren, sommige ouderen zijn al met pensioen. Ook op basis van deze groep rapporteert het CBS in november recordcijfers. Voor het eerst werkt meer dan 70 procent van de 15- tot 75-jarigen. In totaal hadden in november 9,2 miljoen mensen een betaalde baan; dat zijn er 33.000 meer dan drie maanden eerder.

Nieuwe methode

Overigens meldde het CBS onlangs dat het binnenkort overstapt op een nieuwe, Europese rekenmethode om het aantal werklozen in beeld te brengen. Door veranderingen in de vragenlijst worden straks per saldo meer mensen meegerekend. Volgens die nieuwe werkwijze zou de werkloosheid op 3,7 procent liggen. Ook dat is - als de nieuwe methode ook met terugwerkende kracht wordt gebruikt - een laagterecord.

