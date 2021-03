Aantal Nederlandse faillissementen stijgt dit jaar met 44 procent

Veel van de bedrijven die vorig jaar met staatssteun zijn gered, vallen dit jaar alsnog om. Volgens kredietverzekeraar Atradius nemen de faillissementen in 2021 in Nederland naar verwachting met 44 procent toe. Wereldwijd schat Atradius een stijging van het aantal faillissementen met 26 procent in. Nieuwe wetgeving kan de toename van faillissementen wel afremmen.

Die voorziene grote stijging komt doordat de steunpakketten dit jaar worden afgebouwd, en door het heropenen van faillissementsprocedures. Dat de toename in Nederland zo hoog ligt, is ook dankzij het lage aantal faillissementen vorig jaar, toen de wereld zich in een diepe recessie bevond. Toen was wereldwijd zelfs sprake van een daling van het aantal faillissementen, ook in de landen die het zwaarst getroffen waren door de crisis, zoals Spanje (-14 procent), Frankrijk (-40 procent) en het Verenigd Koninkrijk (-27 procent).

Ook in Nederland was sprake van daling van het aantal bedrijven dat kopje onder ging, van 17 procent, terwijl 2019 ook al een goed economisch jaar was met weinig bedrijven die vanwege geldproblemen moesten stoppen. De dalende trend van vorig jaar kan volgens Atradius worden verklaard doordat – naast de steunmaatregelen – landen de faillissementswetgeving tijdelijk aanpasten om bedrijven te beschermen.

Ook Nederland paste de wetgeving tegen het einde van 2020 aan, wat het aantal faillissementen lijkt te hebben geremd. Theo Smid, econoom van Atradius Nederland: “Sinds 1 januari is in ons land een nieuwe faillissementswet van kracht die de herstructurering van bedrijven buiten de reguliere faillissementsprocedures eenvoudiger moet maken. We hopen dat bedrijven die nu in zwaar weer verkeren hierdoor sneller een doorstart kunnen maken en dat dit de snelle groei van het aantal faillissementen enigszins zal afremmen.”

