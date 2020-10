Aanklagers VS: Google misbruikt machtspositie

Het Amerikaanse ministerie van justitie is een rechtszaak begonnen tegen techreus Google. De grootste zoekmachine ter wereld wordt ervan beschuldigd misbruik te maken van zijn dominante positie in de markt.

Google heeft ongeveer 90 procent van de online zoekmarkt in de Verenigde Staten in handen. Dat komt doordat we nu eenmaal het beste product aanbieden, zegt Google zelf. Maar volgens de aanklagers betaalt Google producenten van mobieltjes en browsers miljarden dollars om Google als standaard zoekmachine te installeren. Het gaat bijvoorbeeld om de browser Safari van techbedrijf Apple, meldt The Wall Street Journal.

Ook bereidt de Amerikaanse overheid een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties. Daarin is Google een spin in het web, waarvan duizenden bedrijven afhankelijk zijn. De zaak tegen Google kan enkele jaren gaan duren.

De Europese Commissie heeft al meermalen boetes uitgedeeld aan Google wegens machtsmisbruik. Maar in de VS blijven grote techbedrijven vaak buiten schot.

Opknippen

De laatste vergelijkbare mededingingszaak van de Amerikaanse overheid was in 1998, toevallig het jaar waarin Google werd opgericht. Microsoft werd toen aangeklaagd wegens machtsmisbruik op de markt voor pc’s, onder meer omdat de browser Internet Explorer niet te verwijderen was. Die zaak eindigde in een schikking.

Evenals Google kregen ook de techreuzen Facebook, Amazon en Apple er deze maand van langs in een rapport van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over oneerlijke concurrentie. Democratische afgevaardigden pleiten voor het opknippen van de reuzen. Ze zouden zoveel macht hebben dat nieuwkomers geen kans maken en innovatie wordt afgeremd.

