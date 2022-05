Aandelen van Air France-KLM maken glijvlucht: dringend meer reizigers, winst en einde lockdowns nodig

Voor de tweede achtereenvolgende dag is de koers van het aandeel Air France-KLM in een ware glijvlucht beland. Het aandeel van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij raakte in twee dagen ruim 55 procent van zijn waarde kwijt.

Dinsdag werd bekend dat Air France 1,9 miljard nieuwe aandelen uitgeeft en dat de kopers, onder meer de Franse en de Nederlandse staat, daar per stuk 1,17 euro voor betalen. Afgelopen maandag kostte een aandeel nog 4,30 euro en stonden er ruim 578.690 aandelen Air France-KLM uit.

Met de uitgifte verviervoudigt het aantal aandelen dus, en de kopers betalen voor die nieuwe stukken ongeveer een kwart van de prijs die maandag op de beursborden stond. Niet zo vreemd dus dat de koers van het aandeel zich dinsdag en woensdag aan die nieuwe realiteit aanpaste. De huidige aandeelhouders hebben het recht om voor elk aandeel dat ze hebben (dat 4,30 waard was), drie nieuwe aandelen te kopen. Daar betalen ze dan 3,51 euro voor. De oude en de drie aandelen kosten samen dus 7,81 euro: dat is 1,95 per stuk. Vandaar dat de koers van het aandeel woensdag rond dat niveau schommelde.

Coronasteun

Met de uitgifte van die 1,9 miljard aandelen hoopt Air France-KLM 2,3 miljard euro op te halen. Het leeuwendeel daarvan wordt gebruikt om een deel van de steun terug te betalen die het bedrijf tijdens de pandemie van de Franse overheid kreeg. De rest komt ten goede aan de door de pandemie zwaar aangetaste buffers van Air France-KLM dat de afgelopen twee jaar een verlies leed van (opgeteld) 10 miljard euro en door overheden op de been werd gehouden.

Een grote partij heeft al ingetekend op de nieuwe aandelen: de Franse overheid. Die bezit 28,6 procent van de aandelen in Air France-KLM en wil dat percentage op peil houden. Ook de Nederlandse regering wil dat met haar belang van 9,3 procent. De staat moet dan zo’n 180 miljoen aandelen bijkopen. Dat kost ongeveer 220 miljoen euro, op voorwaarde dat ook de Tweede Kamer die aanschaf een goed idee vindt. De Kamer bespreekt de kwestie maandag.

Voor de staat is het te hopen dat de luchtvaartmaatschappij het de komende jaren heel druk krijgt, veel winst maakt – en verschoond blijft van pandemieën. Dan leveren die nieuwe aandelen wellicht wat op. Van de aandelen Air France-KLM die toenmalig minister van financiën Hoekstra in 2019 kocht, zonder het parlement te raadplegen, heeft de regering bar weinig lol gehad.

Miljarden terugbetalen

Die aankoop geschiedde nadat Nederland een paar keer was verrast door besluiten van het Frans-Nederlandse bedrijf. De regering wilde een vinger in de pap krijgen en zo voorkomen dat er nieuwe beslissingen zouden komen die Air France en Frankrijk zouden bevoordelen en die KLM en Nederland zouden benadelen. Die vinger bestond uit een belang van 14 procent dat Hoekstra voor 774 miljoen euro kocht. Dat was 12 euro per aandeel.

Vorig jaar werd dat belang kleiner omdat de Nederlandse regering toen niet mee wilde doen met een aandelenemissie. Sindsdien bedraagt het Nederlandse belang 9,3 procent. Met dat belang kan Nederland, zo schreven Hoekstra’s opvolger Kaag en haar collega Harbers van Infrastructuur, geen belangrijke besluiten van Air France-KLM tegenhouden of doordrukken.

Met de kapitale emissie is Air France-KLM nog niet van alle corona-naweeën af. Het bedrijf moet nog miljarden terugbetalen aan de Franse staat. KLM heeft al 311 miljoen euro terugbetaald aan de Nederlandse staat en denkt ook de resterende 631 miljoen te kunnen terugstorten. Daarna volgen dan nog de belastingen waarvoor het bedrijf in 2020 en 2021 uitstel van betaling kreeg. De 1,8 miljard euro die KLM in coronatijd aan loonsteun ontving, met afstand het meest van alle Nederlandse bedrijven die een beroep deden op loonsteun, hoeft niet te worden terugbetaald.

