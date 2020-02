Aandeelhouders zijn wel erg ruim bedeeld

2019 was een mooi jaar voor beleggers in aandelen. Alleen al aan dividend streken zij meer op dan ooit tevoren.

Beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar, wereldwijd, het moeilijk te bevatten ­bedrag van 1,425 biljoen (1425 miljard) dollar als dividend uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Niet eerder was dat zo veel, maar naar verwachting sneuvelt het ­record dit jaar. Voor het vierde achtereenvolgende jaar was Shell ’s werelds grootste dividendbetaler.

Dit blijkt uit cijfers van vermogensbeheerder Janus Henderson die al jaren turft hoeveel dividend bedrijven uitbetalen. De vermogens­beheerder berekent eerst hoeveel ­dividend er wordt uitgekeerd door de twaalfhonderd bedrijven met de grootste beurswaarde. Die zijn volgens Janus Henderson goed voor ­bijna 88 procent van alle dividend­betalingen in de wereld. Dat totaalbedrag wordt vervolgens met ruim 12 procent opgehoogd – een schatting van de hoogte van de dividenden die andere beursgenoteerde firma’s uitkeerden.

De dividenduitkeringen zijn de afgelopen tien jaar sterk gestegen. In 2009, de financiële crisis was toen net uitgebroken, werd 731 miljard dollar betaald. Sinds dat jaar zijn de uitgaven bijna verdubbeld: een toename van zeven procent per jaar.

Dividendkampioen was Shell dat vorig jaar ruim 15 miljard dollar aan zijn aandeelhouders offreerde. Na Shell volgden AT&T (VS, telecom) , Exxon (VS, olie), Microsoft (VS,software) en Apple (VS, mobiele telefoons). Ook in 2013, 2016, 2017 en 2018 voerde Shell de lijst aan. In de twee tussenliggende jaren eindigde het concern, dat door Janus Henderson als Britse wordt gezien, als ­tweede.

Techsector

In tegenstelling tot veel andere bedrijven verhoogde Shell zijn dividend in 2019 niet. Wel spendeerde het ruim tien miljard aan de inkoop van eigen aandelen, een andere ­manier om aandeelhouders financieel te plezieren. Dat bedrag heeft ­Janus Henderson niet meegeteld. Met de ­inkoop van eigen aandelen zijn ook kapitalen gemoeid. Alleen al de vijfhonderd grootste bedrijven van de VS gaven daar vorig jaar zo’n 900 à 1000 miljard aan uit.

Bij Noord-Amerikaanse bedrijven stegen de dividenduitgaven vanaf 2009 het meest: met 136 procent. ­Japan volgde kort daarop. Europa, ­exclusief het Verenigd Koninkrijk, scoorde een plus van 53 procent. Het grote verschil met Noord-Amerika komt deels doordat Amerikaanse banken meer dividend uitkeren dan Europese, vooral de laatste jaren, en doordat de techsector in de VS veel groter is dan de Europese. De dividenduitkeringen van de techsector zijn in tien jaar verviervoudigd.

Superdividend

Hoewel 2019 voor de olie- en gasmaatschappijen financieel geen topjaar was, stegen hun dividenduit­keringen het hardst: met tien procent. Naast Shell en Exxon hoorden Chevron, BP en Total tot de twintig grootste betalers. Ruimhartig waren ook de Nederlandse bedrijven. Zij ­gaven 27 procent meer uit aan dividend dan in 2018: in totaal 19,2 miljard. Dat beeld is vertekend, omdat AkzoNobel eenmalig een superdividend uitkeerde uit de opbrengst van de verkoop van zijn chemiepoot. Als die uitkering niet wordt meegerekend, stegen de Nederlandse uitgaven met 9,4 procent. Ook dat was beduidend hoger dan het Europese ­gemiddelde van 3,8 procent. AkzoNobel betaalde 3,9 miljard uit, Unilever 3 miljard, ING 2,9 miljard.

De ruimhartige uitkeringen aan aandeelhouders zijn niet onomstreden. Critici menen dat aandeel­houders, in vergelijking met werk­nemers, wel erg ruim worden ­bedeeld. Ook de investeringen kunnen lijden onder de neiging van bedrijven om aandeelhouders in de watten te leggen.

Overigens geldt die kritiek vooral de grootscheepse ­inkoop van eigen aandelen, en minder de (hoge) dividenduitkeringen. Janus Henderson verwacht dat er dit jaar 1,48 biljoen aan dividend wordt uitgekeerd.

