Aan leefstijlcoaches geen gebrek, maar let op met wie je in zee gaat

Wie een jaar of tien geleden op een verjaardag vertelde dat hij of zij leefstijlcoach is, moest ongetwijfeld veel uitleggen. Op 1 januari 2013 waren er in Nederland namelijk maar 478 mensen die dat beroep uitoefenden. Nu, november 2021, telt Nederland meer dan vijfduizend van zulke coaches. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

Doorgaans constateert de KvK bij nieuwe beroepen dipjes en stagnaties in de registratiecijfers, maar de leefstijlbranche is een uitzondering. Die groeit sinds 2013 ongeremd door. De meer dan vertienvoudiging van het aantal leefstijlcoaches is geen garantie dat het beroep nu wel bij iedereen bekend is, vertelt Danisa Greven, leefstijlcoach te Assen. “Al hoef ik op verjaardagen meestal niet uit te leggen wat ik precies voor werk doe. Ik begeleid mensen bij het gezonder leven, zeg ik dan.”

Hoe dat gezondere leven er uitziet, hangt af van de wens van haar klant. Greven: “Dat kan van alles zijn. Beter slapen, gezonder eten, meer bewegen. Het coachen doe ik onder meer door persoonlijke- of groepsgesprekken te voeren met de mensen die ik begeleid.”

Soms doorverwijzen

Greven is een leefstijlcoach van het eerste uur. Ze begon er al mee in 2012. Ze volgde onder meer een hbo-opleiding sport en gezondheid. “Door de jaren heen heb ik me steeds verder ontwikkeld. Je moet bijvoorbeeld kunnen inschatten wanneer iemand diepgaandere hulp nodig heeft, zodat je ze kunt doorverwijzen naar een psycholoog, diëtist of huisarts. Je moet wel kennis hebben van gedrag. Het is leuk werk, maar soms moet je mensen uit een diep dal halen, dat kan behoorlijk vermoeiend zijn.”

De sterke toename maakt het volgens de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO) lastig om een goede, professionele coach te vinden. “Omdat coach geen beschermd beroep is. Dit geldt ook voor de term leefstijlcoach”, verklaart NOBCO-bestuurslid Miriam Oude Wolbers. “Dus het is goed om je in ieder geval te verdiepen in de achtergrond, genoten coachopleiding en certificering van je coach.” Ook Greven benadrukt dat het beroep ‘niet te onderschatten is’ en dat een hbo-studie wel noodzakelijk is om het beroep uit te kunnen oefenen.

Vergoeding uit basispakket

De snelle opmars van haar beroepsgroep is vermoedelijk deels te verklaren doordat een leefstijlcoach sinds januari 2019 in sommige gevallen – zoals bij sterk overgewicht – wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeringen, na verwijzing door de huisarts. De meeste leefstijlcoaches werken in de Randstad, ze komen met name uit Amsterdam (499) en Utrecht (489). Maar ook daarbuiten tekent de toename van het aantal ondersteuners bij het gezonder leven zich onmiskenbaar af. Zo waren er in Zeeland in 2013 nog vijf leefstijlcoaches en zijn het er nu 83.

Het beroep van leefstijlcoach is overwegend een vrouwenberoep, kan de Kamer van Koophandel zien aan de registraties. Er zijn nu 1513 mannelijke coaches en 3391 coaches is vrouw. Dat is dus 31 om 69 procent. De gemiddelde leeftijd is door de jaren heen weinig veranderd, al zijn mannen die voor het beroep hebben gekozen sinds 2013 gemiddeld jonger geworden. Die zijn gemiddeld 38 jaar; vrouwelijke coaches zijn gemiddeld 42 jaar.

Opkomst coach past in trend van ‘gefaciliteerd’ willen worden “Het beroep van coach is al langere tijd in opmars”, zegt Jan Rotmans, die zich als hoogleraar transitiekunde onder meer met veranderende beroepen bezighoudt. “De behoefte om in tijden van onzekerheid en chaos ondersteuning te krijgen is enorm. Leefstijl is natuurlijk ook steeds belangrijker geworden. Eigenlijk is deze trend heel logisch.” Bij andere nieuwe beroepen ziet hij hetzelfde terug en allemaal hebben ze te maken met de behoefte om ‘gefaciliteerd’ te worden: “Verhuiscoaches, mobiliteitsmakelaars, energiecoaches. Ze beantwoorden aan onze hang naar maatwerk. Ik verwacht de komende jaren een explosie aan facilitators.”

