Aan de staatssteun zit een ‘stevig prijskaartje’: KLM maakt kleine winst en lost een deel af

De KLM is begonnen met het afbetalen van de staatssteun die haar overeind hield tijdens de coronapandemie. De luchtvaartmaatschappij heeft een paar dagen geleden een bedrag van 311 miljoen euro teruggestort op de rekening van het Rijk. Daarmee is de schuld aan de staat teruggebracht tot 631 miljoen.

“Het ergste is achter de rug", zegt KLM-topman Pieter Elbers over die aflossing. Zijn maatschappij kwam aan het begin van de coronacrisis, toen het vliegverkeer grotendeels stil lag, aan de rand van de afgrond te staan en werd gered door 3,4 miljard aan leningen van de staat. Daarvan nam de KLM in 2020 942 miljoen euro op, daarna hoefde ze geen beroep meer te doen op die steun.

Nu begint de KLM weer boven jan te komen. Net als in de laatste twee kwartalen van 2021 hield ze de eerste drie maanden van dit jaar onderaan de streep een bescheiden bedrag over, dit kwartaal drie miljoen euro. Daar moeten nog wel belastingen en rentebetalingen vanaf. Dat resultaat is bovendien mede te danken aan een NOW-bijdrage van 140 miljoen, de overheidssteun aan bedrijven om tijdens de coronapandemie mensen in dienst te kunnen houden. Die NOW-steun werd dit kwartaal voor het laatst uitbetaald.

Stevig prijskaartje

Elbers noemt de aflossing een ‘ontzettend belangrijke stap’. “Die steun is heel belangrijk”, zegt hij, “maar er zit ook een stevig prijskaartje aan”. Zo moet KLM flink wat rente betalen en leveren KLM-medewerkers loon in zolang de lening niet is terugbetaald. “We hopen snel verder stappen te kunnen zetten met de aflossing.”

Er is nog ‘een weg te gaan naar volledig herstel’, zegt Elbers ook. De KLM telde in het eerste kwartaal 4,8 miljoen passagiers, tegen 1,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Maar delen van Azië zijn nog gesloten voor buitenlandse vliegtuigpassagiers vanwege de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne legt beperkingen op, de brandstofprijzen stijgen en ook de KLM heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. “Maar we klimmen weer uit het dal.”

Voor Air France-KLM als geheel zien de cijfers er vooralsnog minder rooskleurig uit. Waar de KLM drie miljoen euro overhield, kwam het concern als geheel vanwege verliezen bij de Air France-poot nog voor 350 miljoen in het rood.

In het lopende kwartaal verwacht het concern wel terug te zijn op 80 à 85 procent van de capaciteit van voor de coronapandemie, zegt topman Ben Smith, en volgend kwartaal op 85 à 90 procent. Dat moet ertoe leiden dat het concern als geheel binnenkort break-even draait en in de tweede helft van het jaar weer zwarte cijfers kan schrijven.

Dat gaat Pieter Elbers trouwens niet meer meemaken, althans niet als KLM-topman. Hij maakt op 1 juli plaats voor Marjan Rintel, nu nog de hoogste baas van de NS.

