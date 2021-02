Aan de deur om een vaccinatiebewijs vragen? ‘Nee, dat gaan we niet doen’

“Gaat niet gebeuren. Echt niet.” Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren in Breda, is glashelder: hij gaat van zijn gasten geen vaccinatiebewijs vragen. “Aan de deur gaan staan en om zo’n bewijs vragen, nee, dat gaan we niet doen. Wij laten onze gasten zelf beslissen of ze komen.”

De branchevereniging waarvan De Vos lid is, Koninklijke Horeca Nederland, is minder stellig. Die is maar nauwelijks bekomen van de woede over de persconferentie van premier Rutte en de routekaart die daar werd aangekondigd – ‘een doodvonnis voor het merendeel van de horeca’. Het advies over het vaccinatiebewijs gaat ze ‘nader bestuderen’. “Maar onze eerste focus ligt op een fatsoenlijk heropeningsplan.”

We wachten af

Ook bij andere branches gaat niet meteen de vlag uit na het advies dat bedrijven en instellingen van hun bezoekers een vaccinatiebewijs mogen vragen als voorwaarde voor toegang. Zo noemt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging, het ‘ontijdig’ om er al iets over te zeggen. “We wachten eerst af wat de politiek ons biedt.”

De branchevereniging voor podia VSCD weet het ook zo net nog niet. Later deze maand is er een experiment in het Beatrixgebouw in Utrecht, waar cabaretier Guido Weijers zal optreden voor een publiek dat twee dagen van tevoren getest is en vlak voor de voorstelling nog een sneltest krijgt. Een vaccinatiebewijs zou kunnen helpen om die toelating te vereenvoudigen, zegt Esther den Breejen van de VSCD. “Áls het juridisch mag. Want dat is nog niet klip en klaar. Een advies aan de theaters geven we nog niet.”

Laat de overheid richtlijnen geven

Het meeste enthousiasme komt uit de evenementenbranche. “Heel goed als er waarde wordt toegekend aan een vaccinatie, als je mét meer kan dan zónder”, zegt Willem Westermann van het kenniscentrum van branchevereniging VVEM. “Laat de overheid richtlijnen geven, dan vullen wij ze in. En als we daardoor eerder open kunnen, prima.” Dat laatste zou dan, gezien de vaccinaties tot nu toe, allereerst voor 85-plussers gelden. “Haha, ja. Laat maar komen!”

Bij Johan de Vos van Boerke Verschuren is dat enthousiasme ver te zoeken. Hij was een van degenen die begin december aankondigden op 17 januari hun café te openen – ook als het kabinet dat zou verbieden. Het liep anders, vanwege de opkomst van de Britse coronavariant. “Wij gaan open op de dag dat de winkels weer open mogen”, zegt De Vos nu. “Geen dag later.”

