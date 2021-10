77.000 flexwerkers op straat door nieuwe wet? Te vroeg voor die conclusie, vindt minister Koolmees

Het is op het eerste gezicht een duizelingwekkend cijfer. Liefst 77.000 flexwerkers zouden als gevolg van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) hun baan zijn kwijtgeraakt, zo bleek vorige maand uit een data-analyse van ABN Amro. De verklaring: omdat de wet flexwerk duurder en minder aantrekkelijk maakte per 1 januari 2021, namen werkgevers in 2019 vrij massaal afscheid van flexibele krachten. Vaste banen kwamen daar vooralsnog niet voor in de plaats.

Is de invoering van de Wab daarmee mislukt? Voor dat soort conclusies is het veel te vroeg, benadrukt demissionair minister Wouter Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid). “Het onderzoek van ABN Amro is een eerste onderzoek over een zeer korte periode”, schrijft hij in antwoord op Kamervragen van Bart van Kent (SP). “Bovendien is het heel goed denkbaar dat de resultaten gemeten in 2020 een verstorend effect bevatten vanwege de coronacrisis. Ik denk dat het verstandig is om nog niet te vroeg vergaande conclusies te trekken.”

Tijdelijke ontslagpiek

Dat de invoering van de wet tot een tijdelijke ontslagpiek kon leiden, is volgens Koolmees geen verrassing. “Bij de invoering van de wet was bekend dat werkgevers mogelijk zouden anticiperen op de Wab door contracten van flexwerkers op te zeggen. Voor elke individuele werknemer die dit betrof, is dat natuurlijk een tragische gebeurtenis. Het langetermijndoel van de Wab is dat er meer zekerheid voor werknemers voor terugkomt.”

Of dat zo is, zal nog moeten blijken bij evaluatie van de wet in 2025. Wel heeft Koolmees op verzoek van de Kamer al een eerste onderzoek laten doen. “Dit is een lastige opgave gebleken, onder andere vanwege het uitbreken van het coronavirus. Voor een gedegen evaluatie is een langere onderzoeksperiode nodig.”

ABN Amro benadrukt in de analyse dat de bank het effect van de invoering belicht, en dus niet van de effecten op langere termijn. Het idee achter de Wab is dat het inhuren van flexibele krachten minder aantrekkelijk wordt voor werkgevers. De afgelopen twintig jaar is het aantal flexwerkers in rap tempo toegenomen, van ruim 20 naar zo’n 35 procent van de werkenden. Dat wordt in de Nederlandse polder inmiddels door alle partijen gezien als een probleem, omdat mensen met een flexibel contract zowel qua baanzekerheid als bijvoorbeeld bij het vinden van een woning fors in het nadeel zijn ten opzichte van vaste krachten.

