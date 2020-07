5G boezemt veel Nederlanders angst in, maar ook KPN zet de knop om

De knop gaat om bij KPN: vanaf dinsdag krijgen klanten razendsnel mobiel internet. Aanvankelijk gaat het om een groot deel van de Randstad en Eindhoven. Dat is al de helft van de bevolking, zegt de telecomaanbieder. Volgend jaar is de dekking landelijk. Klanten moeten wel een telefoon aanschaffen die geschikt is voor 5G, want op ‘oude’ toestellen werkt deze nieuwe generatie technologie niet.

KPN heeft al veel zendmasten vernieuwd en geschikt gemaakt voor 5G; sinds september vorig jaar zijn dat er bijna 1500. Het wachten was nog op de veiling door de overheid van de telecomfrequenties. Vorige week maakte staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken bekend dat die is afgerond. KPN betaalt 416 miljoen euro voor de frequenties die het mag gebruiken. Een redelijke prijs voor een aantrekkelijk pakket, zei KPN-topman Joost Farwerck daarover.

De vergunningen zijn twintig jaar geldig. In die periode kan KPN de investeringen terugverdienen met 5G-abonnementen voor consumenten of speciale 5G-diensten voor bedrijven. Ook T-Mobile biedt vanaf dinsdag 5G aan. Vodafone deed dat al. Beide bedrijven betaalden in de veiling ongeveer evenveel als KPN.

Ruimschoots onder de veiligheidsnormen

5G mag dan ‘het netwerk van de toekomst’ zijn, het boezemt veel mensen angst in, blijkt uit onderzoek van KPN. De straling levert de meeste zorgen op: een vijfde van de Nederlanders denkt dat die niet goed is voor de gezondheid. Te veel straling ís ook niet goed, erkennen wetenschappers. Maar in Nederland blijven de telecombedrijven ruimschoots onder de veiligheidsnormen, zegt de overheid.

Dat zal niet iedereen overtuigen. In het onderzoek zegt de helft van de ondervraagden ‘Eens’ op de stelling ‘Ik heb vertrouwen in de overheid als het gaat om het veilig uitrollen van 5G in Nederland’. De andere helft heeft dus minder vertrouwen. Het KPN-onderzoek is deze maand uitgevoerd door DirectResearch onder 1012 volwassen.

In de politiek zijn er verder zorgen over de cyberveiligheid van 5G. Vrijdag waarschuwde de Europese Commissie dat er nog genoeg te doen is voor lidstaten om de telecomsector te beveiligen tegen kwaadwillenden of tegen bedrijven met een hoog risicoprofiel – zoals het Chinese Huawei. Ook KPN gebruikt technologie van Huawei in het 5G-netwerk. Farwerck verwacht niet dat de Nederlandse overheid dit volledig zal verbieden.

Lees ons Verdiepingsverhaal over 5g terug: Is 5G schadelijk? Gezondheidsrisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten

Beperkt effect corona voor KPN

KPN verbetert niet alleen het draadloze, maar ook het vaste netwerk. In het voorbije halfjaar besteedde KPN 572 miljoen euro aan zulke investeringen, blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers. In het tweede kwartaal kregen 76.000 huishoudens een glasvezelaansluiting van KPN. De totale opbrengsten zakten in die periode met bijna 5 procent vergeleken met een jaar terug, tot 1,3 miljard euro. Onder de streep hield KPN 135 miljoen euro over. Per saldo was het effect van de coronacrisis voor KPN beperkt.

Lees ook:

Het Chinese Huawei in het hart van ons internet: is dat wel zo verstandig?

Datacenters en andere internetbedrijven maken volop gebruik van apparatuur van het omstreden Chinese bedrijf Huawei. Moeten zij op zoek naar een andere leverancier? ‘De markt verkeert in onzekerheid.’

Eerste veiling van 5G-frequenties levert 1,23 miljard euro op

KPN, Vodafone en T-Mobile besteden honderden miljoenen aan radiofrequenties. Daarmee kunnen ze twintig jaar vooruit.