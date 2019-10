45 Jaar aan het werk? Dan mag je in de zorg met pensioen

Werknemers in de thuiszorg en verpleeghuizen hebben iets in handen wat decennialang voor onmogelijk werd gehouden: na 45 dienstjaren mogen ze met pensioen. De 400.000 medewerkers uit deze sector hebben daarmee een primeur te pakken in hun nieuwe cao. “Wij wilden niet wachten op de uitwerking van het pas gesloten pensioenakkoord”, zegt FNV-bestuurder Minke Jansma, die tot diep in de nacht heeft onderhandelen met werkgeversorganisatie Actiz.

Over de pensioengerechtigde leeftijd is veel gebakkeleid in aanloop naar dat pensioenakkoord. De AOW-leeftijd moet omhoog omdat Nederlanders ouder worden, maar hoe snel? Vakbonden maakten zich hard voor mensen met een zwaar beroep, de typische bouwvakker met zijn versleten rug. Die begint gemiddeld ook nog eens op veel jongere leeftijd aan dat fysiek zware werk dan de gemiddelde advocaat of ambtenaar zijn loopbaan begint.

De vakbeweging kreeg minister Wouter Koolmees van sociale zaken zover om de AOW-leeftijd voor twee jaar te bevriezen, en die daarna minder hard te laten meestijgen met de levensverwachting in Nederland. Daarnaast verdwijnt de boete die werkgevers nu nog krijgen als ze hun werknemers voor de AOW-leeftijd laten stoppen met werken. Daarmee moet het voor hen aantrekkelijker zijn om hun personeel maximaal drie jaar eerder met pensioen te laten gaan.

Hier kan dat niet, was lang het credo

Maar dat stoppen na 45 dienstjaren? Het klinkt simpel en rechtvaardig. Wie eerder begon te werken, mag ook eerder stoppen. In het buitenland gebeurt het. Hier kan dat niet, was lang het credo van het kabinet. In Nederland ontbreekt loonadministratie van voor de jaren negentig. Met andere woorden: het is niet voor iedereen te bewijzen dat ze ook echt 45 jaar in dienst zijn.

Het enige wat Koolmees daarover heeft laten opnemen in het pensioenakkoord is dat hij laat onderzoeken of het links- of rechtsom alsnog is te regelen. Bijvoorbeeld door administratie van pensioenfondsen te gebruiken, die ook moeten weten wanneer iemand aan de slag ging.

Dat recht om na 45 jaar met pensioen te mogen is dan moeilijk in een wet te vangen, je kunt het wel opnemen in een cao, meent Jansma. “Wij hebben met de werkgever afgesproken dat een oude arbeidsovereenkomst of pensioengegevens geldt als hard genoeg bewijs.” Dienstjaren mogen uit de hele zorgsector worden meegenomen. “Onze pensioenregel geldt daarmee ook voor een werknemer die begon in de gehandicaptenzorg en daarna in een verpleeghuis aan de slag ging.”

Concreet moet eerst de eerdergenoemde boete op vervroegd vertrekken van tafel. Het is daarom nog wel even wachten op de uitwerking van de nieuwe pensioenwetten. Daarover buigt zich nu een stuurgroep van sociale partners en andere betrokkenen. Volgend jaar moeten de meeste ambities uit het pensioenakkoord zijn omgezet in concrete wetsvoorstellen. Jansma: “Natuurlijk zijn wij gebonden aan de wet. Het moet fiscaal mogelijk zijn. Maar we gaan ervan uit dat die boete inderdaad verdwijnt, zoals afgesproken.”

De nieuwe cao voor de thuis- en verpleeghuiszorg is de tweede ooit waarin het recht op onbereikbaarheid is opgenomen. Vorige maand had de gehandicaptenzorg de primeur. Buiten werktijd mogen werknemers telefoontjes van de chef zonder angst voor consequenties wegdrukken. Over de cao voor ziekenhuispersoneel wordt nog druk onderhandeld.

