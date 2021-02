4000 euro per bus per maand: touringcarbedrijven vrezen vrezen de volgende winter al

De branche is niet geweldig groot, en misschien is dat de reden dat touringcarbedrijven het gevoel hebben dat ze net iets harder moeten roepen om steun te krijgen van de overheid. Maar dinsdag hadden ze dan koningin Máxima op werkbezoek, digitaal weliswaar, maar toch.

Vijf ondernemers en de voorzitter van branchevereniging Busvervoer Nederland (BVN) grepen de gelegenheid aan om te vertellen hoe hoog de nood is, nu sinds bijna een jaar – met slechts een kleine opleving tussen de coronagolven in – de 3900 Nederlandse touringcars zo goed als stil staan.

Al die ondernemingen hebben min of meer hetzelfde verhaal. Aan omzet hebben ze tot wel 90 procent ingeleverd en de kosten van de bussen blijven hoog, al gauw zo’n 4000 euro per bus per maand. De branche telt veel familiebedrijven die hun chauffeurs – die er vaak al jaren werken – slechts node ontslaan.

“We hebben meegemaakt dat een chauffeur op de dag van zijn afscheid met taart kwam”, vertelde Ruud van der Marel van Snelle Vliet, “en met tranen in zijn ogen, omdat hij het zo erg vond voor het bedrijf”.

Brancards goed vast

En dus hebben veel bedrijven zich ingespannen om hun chauffeurs elders te detacheren, in het openbaar vervoer, als vrachtwagenchauffeur, als parkeerbeheerder. Touringcarbedrijf Márion slaagde erin drie chauffeurs per dag tijdelijk aan het werk te houden door een bus in te zetten voor de spreiding van coronapatiënten. “Uiteraard pas toen bleek dat we brancards goed en veilig vast konden maken”, zegt directeur Marion Kootstra.

Steun van de overheid bleek intussen net niet op maat van de branche. De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) bedroeg aanvankelijk hoogstens 90.000 euro per kwartaal – te weinig voor een kapitaalintensieve branche als die van de touringcarbedrijven. Inmiddels is dat TVL-maximum verhoogd tot 330.000 euro.

Maar omdat de omvang van de steun is gekoppeld aan de omzet per kwartaal, springen veel touringcarbedrijven er toch nog slecht uit. Want zij halen in het eerste kwartaal van het jaar maar zo’n 10 procent van hun omzet – het zwaartepunt ligt in het tweede en derde kwartaal. Daardoor valt de TVL voor veel ondernemers zo laag uit dat ze er hun werkelijke vaste lasten bij lange na niet mee kunnen dekken.

Het laatst op de routekaart

Daar komt bij dat de vooruitzichten somber zijn. “De branche moet het hebben van groepen, van internationale reizen en van evenementen”, hield Romain Spauwen (Spauwen Travel Group) de koningin voor. “Dat zijn precies de zaken die volgens de coronaroutekaart het laatst weer kunnen.”

De steun voor de branche moet dus nog minstens een jaar doorlopen om te zorgen dat bedrijven ook de komende winter nog kunnen doorkomen. In dat jaargetijde hebben ze altijd al weinig inkomsten, maar ooit zullen ze toch alle uitgestelde betalingen moeten doen. Spauwen waarschuwde: “Dan zal je zien: vlak voor de eindstreep blijken ze het toch niet te halen”.

In betere tijden telde de branche zo’n 450 bedrijven, met 6000 mensen in dienst en een omzet van 590 miljoen per jaar. BVN-voorzitter Theo Vegter voorspelde dat 40 procent van die bedrijven het niet zal redden of slechts sterk gekrompen verder kan. Bij Zwaluw Reizen zijn ze alvast begonnen met de verhuur van campers, vertelde directeur Huib Elshout. “Je wil je energie toch op een positieve manier kwijt, dat is belangrijk.”

