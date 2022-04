30 procent sociale huur? Dat is voor veel gemeenten volstrekt onhaalbaar

Stel dat gemeenten zorgen dat tien jaar lang al hun nieuwbouw uitsluitend bestaat uit sociale huurwoningen. Dan nog voldoet bijna vier op de tien gemeenten niet aan de eis van minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting). Die wil dat in elke gemeente minstens 30 procent van alle woningen in de categorie ‘sociale huur’ valt, schreef hij half maart. Voor veel gemeenten is dat volstrekt onhaalbaar.

Dat veel gemeenten De Jonges streefcijfer nu nog niet halen, bleek al eerder uit berekeningen van Trouw. Twee derde van alle gemeenten zit op dit moment onder die 30 procent, één op de zeven haalt zelfs de 20 procent sociale huur niet.

En die 30 procent gaan ze veelal ook niet halen, zelfs niet als ze zich tot het uiterste inspannen. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau ABF Research, dat elk jaar voor het Rijk onder meer prognoses maakt over de landelijke behoefte aan woningen. De onderzoekers keken naar de stand van zaken nu, het streefcijfer van De Jonge én naar de per gemeente te verwachten nieuwbouw tot 2030.

Ook andere nieuwbouw nodig

Geen enkele gemeente gaat erin slagen 100 procent van alle nieuwbouw sociale huur te laten zijn – en dus geen enkele koopwoning of duurder huurhuis te bouwen. Dat betekent dat zo’n 130 Nederlandse gemeenten nu al aan De Jonge kunnen melden: wij gaan dat streefcijfer voor 2030 niet halen.

Het is al niet eens haalbaar om de helft van alle nieuwbouw sociale huur te laten zijn, zegt ABF Research. “Elke gemeente heeft ook nieuwbouw nodig voor andere doelgroepen”, legt directeur Berry Blijie uit. “Zonder duurdere nieuwbouwhuizen krijg je een woningbouwproject ook niet gefinancierd. Dat levert gewoon te weinig op.”

Tegen die achtergrond is voor nog veel meer gemeenten die 30 procent sociale huur ‘onrealistisch’, vervolgt Blijie. Al met al valt van twee derde van alle gemeenten niet te verwachten dat ze dat percentage halen. Alleen degenen die nu al in de buurt van De Jonges streefcijfer komen of erboven zitten, kunnen eraan voldoen. En dan is in de cijfers nog niet eens verwerkt dat er in de tussentijd ook sociale huurwoningen verdwijnen, bijvoorbeeld door sloop of verkoop.

Kwetsbare groepen

Het streefcijfer van De Jonge is ingegeven door zorgen om kwetsbare groepen woningzoekenden die aangewezen zijn op sociale huur, zoals mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en statushouders. De minister wil dat alle gemeenten helpen deze huishoudens te huisvesten. Nu vinden die vooral onderdak in de steden. Andere gemeenten voelen weinig aandrang om deze groepen te huisvesten, omdat die vaak zorg nodig hebben en dus extra kosten met zich meebrengen.

Begrijpelijk, merken de onderzoekers van ABF Research op, maar een fors deel van de gemeenten waarvoor het streefpercentage onhaalbaar is, ligt ver weg van de steden, in gebieden waar weinig nieuwbouw nodig is of zelfs in krimpgebieden. “Het is misschien logischer om die 30 procent niet op gemeentelijk, maar op regionaal niveau na te streven”, oppert Blijie. “Dan valt het qua haalbaarheid heel anders uit.”

Een woordvoerder van De Jonge meldde eerder al dat een gemeente, als het niet lukt om de 30-procentsnorm te halen, met een ‘goede uitleg’ moet komen.

Elf keer meer nieuwbouw Het extreemst is de situatie in de gemeente Eijsden-Margraten. Van de ruim 11.000 woningen die daar nu staan, is ongeveer 15 procent sociale huur. En dat zal niet ingrijpend veranderen, want volgens de prognoses van ABF Research komen er in deze gemeente tot 2030 maar zo’n 160 nieuwe woningen bij. Daarmee kan de gemeente bij lange na niet voldoen aan het streefcijfer van minister De Jonge: 30 procent sociale huur. Eijsden-Margraten zou elf keer zoveel nieuwbouwhuizen moeten bouwen als nu wordt voorzien en dat zouden dan uitsluitend sociale huurwoningen moeten zijn. De prognoses van ABF Research zijn deels gebaseerd op bouwplannen die al klaarliggen en bouwvergunningen die zijn afgegeven. Voor latere jaren geven de prognoses een minder zeker beeld; daarin speelt de schatting van de behoefte aan woningen per gemeente een rol. Wat wél zeker is: Eijsden-Margraten gaat niet opeens elf keer meer huizen bouwen. En wat ook vaststaat: ook als de prognoses net iets anders uitvallen, kunnen veel gemeenten het streefcijfer van De Jonge niet halen.

