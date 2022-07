15 procent gas besparen, kan dat? Burgers en bedrijven doen het al – deels noodgedwongen

Torenhoge gasprijzen, torenhoge stroomprijzen: vervelend. Maar ze hebben een voordeel. Ze leiden tot energiebesparing. Vorige week meldde Gasunie Transport Services, een dochter van Gasunie dat Nederland, als het een beetje meezit, best zonder Russisch gas kan. Dat komt deels doordat het gasverbruik momenteel zo’n 20 procent lager ligt dan normaal.

In een brief aan de Tweede Kamer schreven de bewindslieden Rob Jetten en Hans Vijlbrief onlangs dat er in de eerste vijf maanden van dit jaar zelfs een kwart tot een derde minder gas was verbruikt dan in de periode januari tot en met mei 2021. Als dat zo is – en vooral: als dat zo blijft – dan moet Nederland de verplichting die de Europese Commissie de EU-lidstaten gaat opleggen (tussen augustus 2022 en april 2023 tien tot vijftien procent minder gas verbruiken dan in dezelfde maanden van de vijf voorgaande jaren) kunnen halen. Op het oog zelfs vrij makkelijk.

Besparen moest wel sinds de prijsstijging

Wordt er zo druk gas bespaard? En door wie? Door burgers en door de industrie, meldde Gasunie Transport. Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, ziet dat de industrie en de glastuinbouw energie besparen, deels noodgedwongen door de hoge gasprijzen. “We zien het gasverbruik in de hele keten dalen”, meldt het Rotterdamse energiebedrijf Eneco, zonder overigens een percentage te noemen. “Huishoudens besparen sinds de prijzen zo hoog zijn en bedrijven doet dat ook.” Wel ziet Eneco de laatste dagen een stijging van het stroomverbruik – dat zijn airco’s.

De forse daling van 20 of zelfs 33 procent is opmerkelijk omdat gascentrales vooralsnog niet minder stroom produceren dan vorig jaar. Het kabinet besloot onlangs dat kolencentrales niet langer op maximaal 35 procent van hun vermogen hoeven te draaien. Maar dat wil volgens Tennet niet zeggen dat ze nu ook voluit produceren. Dat doen ze niet. Daarbij krijgt een grote kolencentrale op de Maasvlakte een onderhoudsbeurt. Gascentrales zijn goed voor ongeveer 38 procent van het gas dat in Nederland wordt verbruikt: gebouwen voor 34 procent, de industrie voor 21 procent.

‘Gedwongen sluiting bedrijven is een paardenmiddel’

Hans Grünfeld, voorzitter van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) voor de zakelijke grootverbruiker, is wel te spreken over het ‘stevige signaal’ dat de Europese Commissie afgeeft, met zijn gasbesparingsplan. “Dat straalt een urgentie uit die past bij de energiecrisis waar Europa voor gesteld staat.” In Den Haag mist Grünfeld die urgentie. “Het kabinet is redelijk lankmoedig. De gaslevering beschikbaar en betaalbaar houden moet een internationale topprioriteit zijn.”

Grünfeld denkt niet dat ‘Brussel’ bedrijven gedwongen zal gaan afschakelen, al houdt Eurocommissaris Frans Timmermans die optie via eisen aan lidstaten in principe wel open. Grünfeld noemt gedwongen sluiting ‘een paardenmiddel’ en vraagt zich af of er wel een juridische basis is voor zo’n besluit. Zowel het aanwijzen van enkele concerns die moeten afschakelen als het toepassen van een ‘kaasschaaf’ – alle industrie moet een beetje minder gas verbruiken – lijkt hem vooralsnog ondenkbaar. Zou het gebeuren, dan is het een harde trendbreuk met de huidige kabinetsaanpak, stelt hij. De overheid kan volgens Grünberg wel bedrijven uitnodigen om tegen betaling minder te produceren en zo gas te besparen.

Martien Visser, lector energie aan de Groningse Hanzehogeschool en verbonden aan Gasunie, denkt dat het wel een hele toer wordt om die vijftien procent besparing te halen. Nederland heeft wel grote kolencentrales maar kan niet, zoals Duitsland overweegt, zes kerncentrales aan laten staan. “De kolencentrales mogen wel weer voluit draaien. Huizen en gebouwen isoleren helpt ons ook de komende winter.” Doe vooral niet te lichtzinnig over het behalen van 10 à 15 procent gasbesparing, zegt Visser. “Het is en blijft een opgave.” Hij denkt dat de land- en tuinbouw noodgedwongen gasverbruik zullen verminderen – en op die manier aan de besparing bijdragen.

