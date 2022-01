10 of 14 euro per uur verdienen bij de GGD? Dat ligt maar net aan je cao

Een fors hoger minimumloon van 14 euro per uur. Vakbonden FNV en CNV pleiten er al een tijdje voor. Het nieuwe kabinet wil er echter nog niet aan: het regeerakkoord bevat weliswaar een stapsgewijze verhoging, maar het minimale uurloon blijft ook aan het einde van deze regeerperiode nog ruim onder de 12 euro steken.

Toch boeken de vakbonden ook succesjes. In sommige cao’s wordt het minimumloon wél tot 14 euro per uur opgekrikt. Zeker als het gaat om cao’s van de overheid zelf, die daarmee graag het goede voorbeeld geeft.

Een voorbeeld daarvan is de cao voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Daaronder vallen medewerkers van instanties die onder verantwoordelijkheid van verschillende gemeenten vallen. Het meest in het oog springende voorbeeld, zeker in coronatijd: de GGD’s. Medewerkers gaan vanaf 1 januari 2022 minimaal 14 euro per uur bruto verdienen. Een enorme sprong vanaf de 10,34 euro die vorig jaar als minimumloon gold. Overigens moet de nieuwe cao eind januari nog definitief worden bekrachtigd, maar dat lijkt een formaliteit.

Verhoging niet voor externe inhuur

Goed nieuws voor wie bijvoorbeeld de vaccinatielijn of het nummer voor testafspraken bemant. Juist in de callcenters liggen de salarissen relatief laag en profiteren velen van deze nieuwe afspraken. Dat wil zeggen: als ze in dienst zijn bij de GGD. Maar omdat er door de pandemie veel te weinig mensen bij de GGD zijn om alle telefoonlijnen te bemannen, huurt de gezondheidsdienst veel extra capaciteit in via callcenters.

Die medewerkers vallen echter binnen een andere cao: die voor de ‘facilitaire contactcenters’. Daar verlopen nieuwe cao-onderhandelingen juist moeizaam. Vakbonden FNV en CNV zijn over de huidige afspraken erg ontevreden. Medewerkers in callcenters verdienen nu volgens de cao maar net boven het minimumloon, benadrukken zij, en bouwen bovendien geen pensioen op.

Bij een eerste gesprek proefde CNV-bestuurder Roderik Mol maar weinig bereidheid om daar iets aan veranderen. “Geen pensioen en een salaris van 10 euro per uur is niet meer van deze tijd. Er moet echt een substantiële verhoging komen. Het werk dat al deze mensen doen is ontzettend belangrijk om de pandemie te bestrijden. Des te schrijnender is het dat een deel van hen daar minder, zeg maar ronduit slecht, voor wordt beloond.”

‘Vakbonden willen paar stappen te snel’

Dat het gat van bijna vier euro tussen de beide cao’s erg groot is, behoeft wel wat nuance, benadrukt Ronald van Schijndel. Hij zit als voorzitter van de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) namens de werkgevers om tafel bij de callcenter-cao.

“Ik snap best dat de vakbonden het op de verschillen met de GGD gooien: de GGD is momenteel ook een grote opdrachtgever”, vertelt hij. “Maar niet alle callcenters werken voor de GGD. Bovendien stelt de GGD zelf ook eisen: voor bron- en contactonderzoek geldt een vereist salaris van om en nabij de 13 euro per uur.”

Dat erkent ook vakbondsman Mol: lage salarissen van tussen de 10 en 11 euro ziet hij doorgaans bij de test- en afsprakenlijn. “Maar dat is heel ander werk waarvoor andere eisen gelden”, aldus Van Schijndel. “En het is werk dat de GGD normaal gesproken zelf niet doet.”

Van Schijndel wijst er bovendien op dat de WFC nog moeite heeft om genoeg callcenters aan zich te binden. “We hebben nu met 11 leden een aardige omvang, maar de totale markt is veel groter, met steeds weer nieuwe spelers die zich aandienen.”

Hij wil dat draagvlak graag vergroten. “Maar dan zijn zulke grote stappen als de vakbonden willen niet haalbaar. Dan wordt het een probleem om de cao algemeen verbindend (op alle bedrijven in de branche van toepassing - red.) te laten verklaren.”

