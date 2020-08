Zwemmende edelherten roepen gemengde gevoelens op in Flevoland

Eigenwijs kun je ze wel noemen, de zeven edelherten die deze zomer van de Veluwe overstaken naar Flevoland. Ze maakten gebruik van een nieuw ecoduct, trokken zich niks aan van de afspraak dat dit maar aan een paar herten was toegestaan en zwommen door het Veluwemeer naar de overkant. Zo maakt de natuur een lange neus naar toenmalig staatssecretaris Henk Bleker, die tien jaar geleden de geplande verbinding tussen natuurgebieden schrapte.

Mooi dat de edelherten hun eigen weg zoeken, vinden natuurorganisaties. “Heel bijzonder dat zo’n uniek, prachtig dier ondanks de enorme versnippering van het landschap op eigen houtje de Flevopolder weet te vinden”, verzucht Jan Griekspoor, faunacoördinator Gelderland en Flevoland bij Staatsbosbeheer.

Beeld Jan Paulides

Boeren verwachten echter schade aan hun gewassen. “Edelherten kunnen in korte tijd veel schade veroorzaken. Net als damherten en ganzen moet je de populatie goed beheren, en nog beter: voorkomen dat deze dieren hier komen. Onze insteek is de nulstand”, zegt Arnold Michielsen, voorzitter van LTO Noord in Flevoland.



‘Edelherten hebben vierduizend hectare leefgebied nodig’

Michielsen stuurde namens LTO Noord een brief naar de provincie. “Die moet beleid maken, want nu ze het kunstje eenmaal kennen, zullen de edelherten zich hier definitief gaan vestigen. Voor een gezonde populatie heb je minstens vierhonderd dieren nodig, en vierduizend hectare leefgebied. Die ruimte is hier niet. Flevoland kent geen nieuwe vestiging, voor dit soort dieren is bij inpoldering geen leefgebied gecreëerd.”

Ook de Vereniging Het Edelhert (VHE) kijkt naar de provincie. De komst van edelherten vanaf de Veluwe werd al vijf jaar geleden door onderzoekers van de vereniging voorspeld in een rapport voor de provincie Gelderland. ‘Op termijn moet dus rekening worden gehouden dat er soms een edelhert het randmeer gaat oversteken. Dit vraagt om afstemming met de provincie Flevoland over hoe met deze kolonisten wordt omgegaan’, zo staat opnieuw in het jaarverslag 2019-2020 van de VHE.

Toch weet Flevoland nog niet hoe de provincie met de nieuwkomers moet omgaan, erkent Yang Yang Chiu, woordvoerder van gedeputeerde Harold Hofstra. “We hebben wel beleid, maar dat geldt voor de edelherten in de Oostvaardersplassen”, zegt ze. “Er zijn adviesaanvragen gedaan na de brief van LTO Noord, maar we weten ook dat natuurpartijen hier blij mee zijn. We moeten een afweging maken.”

‘Dat is de kracht van de natuur’

VHE-woordvoerder Jan Paulides noemt de komst van edelherten naar Flevoland ‘onwenselijk’. “Het gebied is er niet voor ingericht. Er is veel landbouw, maar ze lopen ook kans op een aanrijding. Prachtig als edelherten zelf hun gebied zoeken, maar als je ze ergens wilt toelaten, dan moet je zorgen voor compensatie van de schade.” Dat de dieren op trek zijn, komt volgens Paulides door een overschot aan edelherten op de Veluwe.

Beeld Jan Paulides

Griekspoor van Staatsbosbeheer ziet dat anders. “Je houdt ze niet tegen, afschot maakt niet uit. Jonge dieren gaan op pad, dat is de kracht van de natuur. Net als de wolf en de otter vraagt een edelhert zich niet af of het gewenst is, dat ziet alleen een prachtig nieuw leefgebied. Deze edelherten komen hoogstwaarschijnlijk uit de Leuvenumse bossen bij Ermelo en zijn via het ecoduct Hulshorst, dat in februari open is gegaan, over de A28 naar Bloemkampen gelopen, een natuurgebiedje van 50 hectare bij Hierden waar volgens afspraak tussen boeren en de provincie maar een paar edelherten mogen komen. Vandaar kun je Flevoland zien liggen.”

Volgens Griekspoor is er wel ruimte voor edelherten in Flevoland. “Er liggen duizenden hectare voedselrijk loofhoutbos in boswachterij Spijk-Bremerberg en Harderbroek. Een populatie van maximaal honderd dieren is levensvatbaar. Natuurlijk moet je wel rekening houden met alle andere belangen, ook van landbouw, bosbouw en verkeer. Een boer moet schade kunnen claimen en het is aan de beheerder om te zorgen dat de aantallen bij het gebied passen.”

Lees ook:

Het vee moet wijken voor wilde dieren

Nederland verspeelt in hoog tempo dieren- en plantensoorten. Gelukkig komen wilde dieren terug. Geef hun de ruimte, stelt Jozef Keulartz – dus is het hoog tijd voor een forse krimp van de veestapel.

Rechter: afschieten van 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen mag voorlopig niet

De rechter oordeelt dat grote grazers in de Oostvaarderplassen voorlopig niet afgeschoten mogen worden.