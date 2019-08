Zweeds gezelschap voor oude eenzame olifantenkoe in Burgers’ Zoo

Een 53-jarige Aziatische olifantenkoe in Burgers’ Zoo in Arnhem krijgt vrijdag gezelschap van een leeftijdsgenote uit de dierentuin van het Zweedse Kolmarden. De dames gaan elkaar gezelschap houden. Tenminste, als het klikt tussen de twee. En dat is nog even afwachten.

De olifantenkoe in Arnhem was alleen komen te staan na de euthanasie van olifantenvrouwtje Rekka, afgelopen april. Rekka had een tumor in de blaas. Dit voorjaar vermagerde het dier snel en at bijna niet meer. Om Rekka onnodig lijden te besparen besloten dierenartsen haar te laten inslapen.

De olifantkoe uit Zweden, voor haar vertrek naar Arnhem. Beeld FOTO Kolmården/Rickard Monéus

Omdat oudere olifantenvrouwtjes vaak een erg dominant karakter hebben, zijn dit soort introducties niet eenvoudig. De kennismaking wordt daarom stapsgewijs opgebouwd. Eerst kunnen de dieren elkaar alleen zien en ruiken op een korte afstand. Als dat goed gaat, mogen ze gescheiden van elkaar in verschillende verblijven verder wennen. Ze kunnen dan met hun slurf contact zoeken. Als de nadere ontmoeting naar wens is verlopen kunnen de olifanten bij elkaar in één verblijf wordt toegelaten.

Burgers’ Zoo heeft een bijzondere rol in het Europese fokprogramma voor Aziatische olifanten. Het Arnhemse dierenpark vangt oudere, vaak zeer dominante olifantenvrouwtjes op om andere dierenparken in staat te stellen hun fokgroepen in stand te houden. Bij olifanten worden vrouwtjes met hun jongen aangestuurd door een dominante, oudere olifantenkoe, waarmee de vrouwtjes een genetische verwantschap hebben. Zij heeft veel invloed op het gedrag van de groepsgenoten en kan bijvoorbeeld paringen voorkomen tussen mannetjes en jongere olifantenkoeien in haar groep.

Lees ook:

Hoe de Afrikaanse olifant aan zijn rimpelige huid komt

De Afrikaanse olifant lijkt een afwijking te hebben die ook sommige mensen treft. Maar hij heeft er baat bij.

De mens heeft stampende olifanten nodig voor het klimaat

Een olifant die door het bos stampt, maakt veel kapot; jonge stammetjes van dertig centimeter of minder op zijn pad, overleven het niet. Het vernietigende gestamp lijkt desastreus, maar het doet het bos juist goed. Want de olifant dunt het woud uit, waardoor er weliswaar minder bomen groeien, maar grotere.