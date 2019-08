Zuurstofgebrek blijft de bodem van het Grevelingenmeer verstikken

Door het ontbreken van stroming en het opwarmen van het zeewater is op grotere diepte een ernstig gebrek aan zuurstof ontstaan. Duikers noemen het onderwatergebied nabij Den Osse een ‘deathzone’, omdat de bodem er bezaaid ligt met dode wormen, zeeanemonen, schelpdieren en krabben.

Dit meldt de stichting Anemoon, een organisatie die opkomt voor het leven in zee en brak water. De leefomstandigheden in het Grevelingenmeer zijn volgens de stichting al jaren slecht in de zomer. Door de bouw van de Grevelingen- en Brouwersdam zijn de getijdenstromingen verdwenen. Het meer is in feite een waterbekken met stilstaand water geworden.

’s Zomers ontstaat er door de opwarming een scheidingslaag in het water waarbij het relatief warme water aan de oppervlakte niet meer mengt met het koudere, diepere water. Daardoor kan zuurstof van de bovenste waterlagen niet naar de diepere gebieden. Zeedieren die niet uit de zuurstofarme lagen kunnen wegkomen, gaan dood.

Getijdecentrale

In 1978 is er een spuisluis in de westelijke Brouwersdam gebouwd tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar deze maatregel heeft niet genoeg geholpen. Later is de waterdoorlating wel wat verbeterd, maar volgens Anemoon is de doorstroming afgelopen jaar tot stilstand gekomen door de installatie van een getijdencentrale in de spuisluis.

Volgens Peter van Bragt van de stichting Anemoon is de bodem van het Greveningenmeer bij Den Osse gitzwart. “Alleen zwavelbacteriën kunnen hier nog welig tieren. De bodembewonende zeedieren zijn massaal uit het slib gekropen, alleen maar om er alsnog door zuurstofgebrek dood te gaan.”

