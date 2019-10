Zowel de boeren als Extinction Rebellion vragen om hetzelfde

De uitdagingen van klimaatverandering zijn existentieel. Het leven op aarde staat op het spel. Deze twee zinnen zouden zo uit de mond van een actievoerder van Extinction Rebellion kunnen komen. Ze staan echter, hier geparafraseerd, in een IMF werkdocument. Inderdaad, het Internationaal Monetair Fonds, hoeder van de mondiale financiële stabiliteit, niet bepaald een broeinest van opstandelingen die straten blokkeren of zich vastlijmen aan een bankgebouw.

Zelfs het woord extinction valt in dit vorige maand gepubliceerde stuk: uitroeiing, vernietiging. Als de opwarming en ecologische crisis niet adequaat worden aangepakt, kan dat het lot van de mens zijn, is de constatering.

Nu is een werkdocument van het IMF geen standpunt van de instelling. Niettemin wordt onder de vleugels van deze waakhond verkend wat de wereld te doen staat – in dit geval op economisch vlak – met als uitgangspunt dat de mensheid het eigen bestaan in de waagschaal stelt. Denkvoer voor wie de ideeën van de actievoerders van Extinction Rebellion extreem vindt.

Werkschuwe nietsnutten

Hun blokkade van de Stadhouderskade in Amsterdam, afgelopen maandag, riep nogal gemengde reacties op. Hoewel geweldloos, was de bezetting van de straat bij het Rijksmuseum niet een vooraf gesanctioneerde demonstratie. ‘Werkschuwe nietsnutten’, stuurde Kamerlid en ex-VVD’er Wybren van Haga een jarenzeventig-tweet de wereld in. Hij zou raar opkijken als hij zich zou verdiepen in de achtergronden van de rebellen. In deze krant kwam een 31-jarige doctor in de wetenschappen aan het woord. Hij promoveerde op het smelten van de Groenlandse ijskap en is wanhopig over de toekomst.

De Britse krant The Guardian maakte deze week een portrettengalerij van actievoerders. Ook in Londen, de bakermat van Extinction Rebellion, liet de organisatie van zich horen maandag. Een biologische boer van 52, een perswoordvoerder van 24, een gepensioneerde bibliothecaresse van 71, een zangeres van 33, een gepensioneerde lector van 83, mét stropdas. Toch lastig te scharen onder de noemer werkschuwe nietsnutten.

Wat Extinction Rebellion wil bereiken met de acties is een daadkrachtiger klimaatbeleid van de overheid. De feiten over de voortgaande klimaatverandering en ecologische destructie zijn overweldigend en steeds verontrustender. Tegelijk is er vrijwel nog geen land ter wereld dat op koers ligt om de afspraken, gemaakt in Parijs in 2015, te halen. Laat staan dat er samenhangend beleid is om verlies van soorten, uitputting van gronden en bomenkap tegen te gaan. Een gedachtegang die ook instellingen als het IMF kunnen volgen.

Een sterke overheid is nodig

Tegelijk gaan ook anderen naar buiten om hun ongenoegen te uiten. De boeren die vorige week met hun tractoren naar het Malieveld in Den Haag oprukten zijn ook boos en wanhopig. Zij vinden dat ze onevenredig moeten opdraaien voor problemen met stikstof en CO2. De planeetstrijd verplaatst zich van vergaderkamers, rapporten en media naar de straat.

Die twee acties in korte tijd leverde meteen een hoop heen en weer gekwetter op. Degenen die klaagden over de geblokkeerde hoofdstedelijke weg, kregen voor de voeten geworpen dat het zeker prima is om 1100 kilometer file te veroorzaken waar het hele land last van heeft. De aanhangers van #boerenprotest vroegen zich af of de rebellerenden niks beters te doen hadden en waarom de burgemeester niet meteen korte metten liet maken met de illegale actie. Over illegaal gesproken: hekken omverrijden mag ook niet, boeren. En hoezo raakten de media de hele dag niet uitgepraat over de landbouwers en was de blokkade gewoon één itempje?

Een vermoeiende en weinig zinvolle uitwisseling. Wat de boeren nodig hebben is hetzelfde waar Extinction Rebellion om vraagt: een sterke overheid die de onvermijdelijke koers richting minder uitstoot en vervuiling duidelijk uitzet en degenen die daardoor geraakt worden helpt.

Redacteur Duurzaamheid & Natuur Esther Bijlo schrijft elke twee weken een column. Lees ze hier terug.